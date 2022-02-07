福島食品解禁 政院8日召開記者會宣布相關措施

（中央社台北7日電）行政院今天晚間發布新聞採訪通知，8日上午10時將舉行「日本食品輸入管制措施」記者會。

根據行政院新聞傳播處採訪通知，行政院將於8日上午10時舉行「日本食品輸入管制措施」記者會，由行政院發言人羅秉成主持，行政院政務委員鄧振中、衛福部長陳時中、經濟部長王美花、外交部長吳釗燮、農委會主委陳吉仲出席。

針對日本福島食品進口相關議題，總統府發言人張惇涵日前指出，政府向來的立場，是以確保國人健康安全為原則，以國際標準、科學證據為依據，來面對日本食品進口議題；若有具體進展，相關單位會向國人報告說明。1110207

政院：調整福食管制措施 秉持比國際標準更嚴格

（中央社記者陳俊華、梁珮綺台北7日電）行政院發言人羅秉成今天表示，政府未來調整日本福島周邊食品的輸入管制措施，會秉持比國際標準更嚴格的科學檢驗，具體落實邊境管制，為民眾的食品安全把關，相關配套將在8日記者會說明。



政院知情人士透露，政府會以「三原則」、「三配套」，解禁福島周邊食品。「三原則」是回歸科學檢驗、比國際標準更嚴格、為民眾食安把關。



「三配套」則是從「禁止特定地區進口」改為「禁止特定產品進口」，針對具風險品項要求雙證證明、即輻射安全證明加產地證明，福島5縣食品在邊境100%檢驗。



經濟部晚間也表示，政府整體立場是確保國人健康安全為原則，用國際標準、科學證據來面對日本食品進口議題，政院記者會會向社會各界進行完整報告說明。



羅秉成晚間表示，2011年3月11日發生日本東北大地震到現在已有10年多，世界各國已紛紛放寬或解除對福島周邊食品的相關輸入管制；至今仍對福島周邊地區「全部食品」禁止輸入的國家，全世界只剩下「台灣跟中國」。



羅秉成說，去年12月18日公投結果顯示，多數民眾期待台灣走向世界，接受國際標準，展現參與高標準世界貿易體系的決心。



羅秉成指出，政府未來調整日本福島周邊食品的輸入管制措施，會秉持比國際標準更嚴格的科學檢驗，具體落實邊境管制，為民眾的食品安全把關，讓民眾安心享用沒有健康疑慮的食品。



羅秉成表示，相關具體的調整方案及配套措施，將一併在8日上午記者會說明。（編輯：林克倫）1110207