福島5縣食品 最快2月下旬有條件解禁

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行政院發言人羅秉成表示，8日將預告調整日本福島5縣食品輸台，10天預告期後，2月下旬正式公告。圖為福島物產在東京銀座銷售。（中央社檔案照片）

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（中央社記者賴于榛台北8日電）行政院發言人羅秉成表示，今天將預告調整日本福島5縣食品輸台，10天預告期後，2月下旬正式公告；不過，並非完全解除管制，福島5縣食品例如漉油菜、菇類、野生鳥獸肉仍然禁止進口。

行政院上午舉行「日本食品輸入管制措施」記者會，由行政院發言人羅秉成主持，行政院政務委員鄧振中、衛福部長陳時中、經濟部長王美花、外交部長吳釗燮、農委會主委陳吉仲出席。

羅秉成在記者會表示，2011年日本東北大地震後發生311核災事件，當時許多國家對福島食品祭出暫時管制措施，台灣也在同年以公告方式，決定針對福島5縣食品暫停輸入報驗。

羅秉成說，這11年來，因為日本國內採取比國際標準更嚴的管制措施，相關產品風險趨降，目前跨太平洋夥伴全面進步協定（ CPTPP CPTPP 小百科 跨太平洋夥伴全面進步協定（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership，CPTPP）原為跨太平洋夥伴關係協定（The Trans-Pacific Partnership，TPP），是一個綜合性的自由貿易協定。

內容：奠基於TPP，包含貨物貿易、智慧財產權、政府採購與競爭政策等。透過開放市場、打擊貿易保護主義，促進區域經濟整合，欲消除成員國之間超過98%的關稅，鞏固及加強各成員國的優勢產業地位。

成員國：日本、加拿大、澳洲、紐西蘭、新加坡、馬來西亞、越南、汶萊、墨西哥、智利及秘魯。

緣起：2017年美國總統川普為優先保障國內就業機會宣布退出TPP，日本、加拿大等11國持續推動並於2018年3月完成簽署，改名為CPTPP。 CPTPP已於2018年12月底生效，其中8國已完成批准程序（墨、日、星、紐、加、澳、越、秘），另有3國尚未完成批准（汶、智、馬）。 資料來源：經濟部國際貿易局 看更多 關閉 ）在內的40多國已經完全解除管制，美國、以色列等去年也加入完全解除行列，歐盟則是對少數特定具有風險品項，要求附輻射檢驗證明。

日本福島5縣食品最快2月下旬有條件解禁。（中央社製圖）

羅秉成表示，全世界只剩台灣與中國完全禁止福島5縣食品，就連香港、澳門都已放寬相關管制措施，台灣是以科學證據堅守民眾食安的政府，台灣也是以外貿為主的國家，若欲加入高標準的CPTPP，不能故步自封，無視科學標準與證據。

他說，此時此刻，政府無可迴避日本提出的合理訴求，必須負責任面對問題、解決問題。

羅秉成指出，經充分溝通、討論、審慎分析與檢視各項作為，府院執政團隊、民進黨立院黨團、執政縣市首長取得高度共識，必須應付變化、回歸科學證據和提出比國際標準更嚴格的規範，秉持「3配套、3原則」方式，合理調整對日本食品長達11年的管制措施。

羅秉成說，今天將依食品安全管理法相關授權，進行預告，10天預告期後會加以整理，擬在2月下旬公告。

「3原則」為回歸科學檢驗、比國際標準更嚴格、為民眾食安把關；「3配套」則是以新代舊，從「禁止特定地區進口」改為「禁止特定產品進口」，針對具風險品項要求輻射安全證明加產地證明，福島5縣食品在邊境100%檢驗。

羅秉成表示，政府不是完全解除管制，是以新代舊調整管制內容，將原來特定地區也就是福島5縣食品全部禁止輸入，改為禁止特定產品，像是漉油菜、菇類、野生鳥獸肉仍然禁止進口。

他說，可以進口的產品，還是要風險管理，因此要求提供輻射證明與產地證明的雙證。（編輯：謝佳珍）1110208