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福島食品14/59

台灣解禁日本食品 日外相：了解內容後將回應

2022/2/8 11:08（2/8 11:46 更新）
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日本外相林芳正在1月28日例行記者會被問到台灣考慮解除日本食品管制一事時表示，各國雖在福島核災後對日食實施進口管制，但各國之後相繼撤除管制，包括美國去年9月全面解禁。圖攝於1月28日中央社記者楊明珠東京攝 111年2月8日
日本外相林芳正在1月28日例行記者會被問到台灣考慮解除日本食品管制一事時表示，各國雖在福島核災後對日食實施進口管制，但各國之後相繼撤除管制，包括美國去年9月全面解禁。圖攝於1月28日中央社記者楊明珠東京攝 111年2月8日
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（中央社記者楊明珠東京8日專電）有關台灣今天宣布調整日本食品輸入管制措施，日本外務大臣林芳正今天表示，有接獲來自台灣方面的聯絡，日本政府要在確認台灣方面宣布的內容後才做回應。

林芳正今天在例行記者會上被記者問及台灣今天將宣布調整日本食品輸入管制措施一事。他表示，有接獲來自台灣的聯絡，日本至今透過台灣日本交流協會，基於科學根據說明日本產食品的安全性，敦促台灣撤除管制。

他說，對於台灣今天將宣布調整日本食品輸入管制措施，日本政府要在了解台灣方面宣布的內容後才做出回應。

行政院今天宣布福島5縣食品開放輸台，配套措施有三，包含從「禁止特定地區進口」改為「禁止特定產品進口」，具風險品項須輻射安全證明加產地證明，且福島5縣食品在邊境100%檢驗。(編輯；韋樞)1110208

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