日本進口食品批數最多 9大類食品迄今輻射零超標

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（中央社記者江慧珺、張茗喧台北8日電）日本美食在台灣深受歡迎，台灣近1/4進口食品批數來自日本；日本福島核災發生後，台灣禁止福島5縣食品進口，其餘地區的9大類食品採逐批檢驗輻射量，近11年檢驗逾18萬件零超標。

台灣人瘋日本美食，從食品進口數字可見端倪。衛生福利部食品藥物管理署統計，歷年來台灣主要食品進口來源國穩定且集中，以進口批數來看，日本高居首位。以2020年為例，日本食品批數占總進口食品批數的23％。

因應日本311地震福島核電廠事故，衛生福利部食品藥物管理署自2011年3月25日起，暫停福島、茨城、櫪木、群馬及千葉等日本5縣所有食品進口，禁令持續至今。

此外，福島5縣以外的都、道、府、縣等地區的9大類食品，則採逐批檢驗人工核種碘131、銫134與銫137的含量。2015年5月15日起，更須檢附產地證明及特定食品輻射檢驗證明，雙證措施確保食安無虞。

這9大類食品包含：生鮮冷藏蔬果、冷凍蔬果、活生鮮冷藏水產品、冷凍水產品、乳製品、嬰幼兒食品、礦泉水或飲水、海草類及茶類製品。

據食藥署統計，自2011年3月15日至，已檢驗逾18萬件產品，並未檢出輻射超標產品，僅236件檢出微量輻射，但並未超出台灣及日本標準；2016年起，檢出微量輻射的日本食品，食藥署皆勸導進口業者退運或銷毀，未流入市面。

（中央社製圖）

政府持續把關食安，去年食藥署也進行市售進口食品放射性核種檢測暨標示查核專案，抽查500件實體通路產品與59件網購產品，其中以日本進口食品占大宗。

抽查結果顯示，上述產品的輻射量均符合規定，僅6件食品標示不符規定，皆為日本山藥，包含未標示有效日期及淨重、容量或數量，以及產地未詳細標示至都、道、府、縣等確切範圍。

此外，台灣的輻射污染容許量較國際標準（CODEX）更嚴格。CODEX標準為碘-131為每公斤100貝克，而台灣的「食品中原子塵或放射能污染容許量標準」，乳製品與嬰兒食品的碘-131容許量為每公斤55貝克，其他食品每公斤100貝克。

另台灣規定銫-134與銫-137總和，乳品及嬰兒食品為每公斤50貝克；飲料及包裝水每公斤10貝克，其他食品則是每公斤100貝克，相較於CODEX標準銫-134與銫-137總和為每公斤1000貝克，台灣規範更加嚴格。（編輯：陳清芳）1110208

（中央社製圖）