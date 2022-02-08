福島5縣食品輻射污名 專家用數據幫喊冤

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

日本福島5縣食品將開放進口，專家認為，愈來愈多數據顯示，福島5縣食品和其他國家食品一樣安全，致癌風險甚至比吸菸導致肺癌風險還低。圖為福島縣郡山市農產品直銷中心。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張茗喧、江慧珺台北8日電）日本福島5縣食品一禁將近11年，專家認為，愈來愈多數據顯示，福島5縣食品和其他國家食品一樣安全，致癌風險甚至比吸菸導致肺癌風險還低，應公平看待，回歸市場機制。

日本美食深受台灣民眾喜愛，但2011年3月11日本發生福島核電廠事故後，台灣立刻暫停福島、茨城、櫪木、群馬及千葉等5縣食品進口，11年來，是否重新開放福島5縣食品進口的爭議從未停歇。

成大副校長、環境醫學研究所特聘教授李俊璋日前告訴中央社記者，2011年福島核災發生當下，因鄰近縣市的食品有被輻射污染的風險，當時也沒有任何檢驗數據可評估食安風險，因此政府第一時間全面禁止福島5縣市食品進口，隨後政府也對日本食品展開風險管控，針對所有日本進口食品進行逐批檢驗。

李俊璋說，過去近11年來，邊境累計檢驗超過18萬件日本5縣以外的食品，迄今零超標，僅200多件被驗出微量輻射物質，雖符合食藥署訂定的輻射標準仍被勸導退運，1件都沒放行，也顯示日本食品的食安風險是可控的。

台灣大學醫學院毒理學研究所教授姜至剛也指出，所有食品的潛在輻射污染風險，都可透過檢測計算出可能輻射含量，再加上國人攝食資料加以評估，即可轉換計算出輻射暴露劑量。

姜至剛曾於2018年赴日本進行福島等5縣高風險食品採樣，檢測並評估國人因攝食輻射污染食品所導致癌症發生增加機率。

他表示，經評估各年齡層每人每年產生癌症增加風險皆為10的負8次方，即億萬分之1，而一般而言，科學上評估癌症風險，若小於10的負6次方，即小於百萬分之1，即可視為風險極低、可忽略。

姜至剛比喻，上述風險比嚼食檳榔導致口腔癌、吸菸導致肺癌的風險都還低很多，但政府也未禁止民眾吸菸或嚼食檳榔，屬個人選擇。

但即便科學上風險極低，但民眾會基於先前發生的相關核災事件，對於風險感知與感受不同於科學數據，故如何與民眾進行風險溝通相當重要。

姜至剛也強調，後續的進口日本食品監測也發現，部分非福島5縣生產的食品，卻被檢出輻射量超標，例如蕈菇類，顯然僅依地區作為管制日本核災污染食品的手段不合時宜，應以特定高風險產品來強化邊境查驗，才保障食安的較佳途徑。

過去曾發生進口的日本核災區食品竄改產地標示事件，令部分民眾對於標示不信任，李俊璋認為，未來食品業者若能出具日本官方標示並在產品出口前完成檢驗，抵台後再次檢驗，形同進行雙重把關，對於食安保障更全面。

李俊璋表示，在能確保食品安全的前提下，台灣對於福島食品不該有差別待遇，應讓民眾自行選擇吃或不吃，讓食品回歸市場機制。（編輯：陳清芳）1110208