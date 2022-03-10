福島食品進口 立委要求衛福部增加採樣率

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（中央社記者王承中台北10日電）外界關注日本福島5縣食品開放進口，時代力量立委陳椒華今天表示，正確的抽樣方式，才會有正確的檢驗結果，呼籲衛福部應檢討修正「食品輸入查驗作業要點」，增加採樣率，而採樣每件都要採600克。

日本福島5縣食品開放進口，陳椒華今天在立法院召開記者會指出，政府邊境採樣率及檢驗率不足，無法為民眾食安做好把關，請衛福部改進。要求衛福部應檢討修正「食品輸入查驗作業要點」，增加採樣率。

陳椒華表示，正確的抽樣方式，才會有正確的檢驗結果。針對食藥署所訂定的「食品及相關產品輸入查驗作業要點」，當貨物總量達1000件時，採樣開件數僅5件，採樣率僅0.5%；3000件採樣9件，採樣率僅0.3%；3500件採樣10件，採樣率僅0.28%。

陳椒華指出，又每批貨物的總件數不同，總採樣量卻都只是600公克。1件樣品採600克，5件樣品也共採600克，10件樣品也是採600克，採樣密度低，採到輻射污染食品的機率也降低。不同的輻射污染物可能累積在動植物不同的部位，當採樣比率偏低時，判讀正確性也會降低。

她表示，請衛福部增加採樣率及檢測量，開件取樣之比率不能再低於0.5%，應修改「食品及相關產品輸入查驗作業要點」，每件樣品都應採驗600克，分別檢驗其輻射量，而非混樣稀釋。（編輯：蘇志宗）1110310