福島食品解禁行政命令 立法院會交付5委員會聯席審查

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（中央社記者郭建伸台北4日電）政府解禁日本福島5縣食品，立法院會今天處理報告事項時，有關進口福島食品行政命令，朝野黨團提案要求，將行政命令改交付社會福利及衛生環境、經濟、外交及國防、財政、教育及文化等5個委員會聯席審查。

5項有關福島5縣食品的行政命令，包含、輸入日本特定食品應檢附輻射檢測證明向查驗機關、「自日本輸入之特定食品須檢附輻射檢測證明，使得申請輸入食品查驗」2項廢止案、停止輸入查驗之日本食品品項別及其生產製造地區、「公告日本受輻射污染地區生產製造之食品，暫停受理輸入報驗」廢止案。

衛生福利部食品藥物管理署2月21日公告「停止輸入查驗日本食品品項別及其生產製造地區」，及發布「輸入日本特定食品應檢附輻射檢測證明向查驗機關申請查驗」，並即日生效，即福島縣、茨城縣、櫪木縣、群馬縣、千葉縣的食品可開放進口。

由於行政命令原本僅需備查，但國民黨團認為福島食品進口問題必須慎重，日前就主張行政命令必須交付委員會實質審查。

立法院會今天處理報告事項時，當處理到有關進口福島5縣食品時，朝野黨團提案要求，將5個行政命令都交付經濟、外交國防、財政、教育文化及衛環委員會聯席審查。

依據立法院職權行使法規定，各機關發布之行政命令則應送立法院備查，立法院得依法交付委員會審查，若發現其中有違反、變更或牴觸法律情形，或應以法律規定事項而以命令定之者，均得經院會議決通知原訂頒機關於2個月內更正或廢止；逾期未更正或廢止者，該命令失效。（編輯：蘇龍麒）1110304