福島食品進口 立委要求驗鍶90、標示原料產地

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（中央社記者郭建伸台北2日電）外界關注日本福島5縣食品開放進口，時代力量立委陳椒華今天舉行記者會指出，台灣應比照韓國經驗，只要進口產品驗出微量的碘與銫，就必須追加檢驗鍶90，且為避免洗產地疑慮，應要求標示原料產地。

陳椒華今天偕校園午餐搞非基共同發起人黃嘉琳、媽媽監督核電廠聯盟特約撰述宋瑞文舉行「福食檢測鍶90，政府有何困難？」記者會。

陳椒華指出，政府稱進口福島食品將秉持三原則、三配套，並且比國際更嚴格，但根據「食品及相關產品輸入查驗作業要點」及歷年食品輻射檢驗數據，無論是實際檢驗樣本件數、樣品前處理、檢驗項目，政府作為都還有改善的空間。

陳椒華指出，雖然衛生福利部聲稱針對福島5縣食品100%逐批抽驗，但單批進口貨物可能高達數千上萬件，實際執行層面上，取樣送驗的件數可能偏低；若進口件數超過3000件，按照查驗作業要點，抽驗樣本數可能僅為15件。

陳椒華也提到，鍶90的半衰期長、危害性高，一旦人體吸收，會累積在骨骼中，並會增加白血病及骨癌的風險，建議台灣應比照韓國經驗，只要驗出含有微量的碘與銫，就必須追加遞交如鍶90等輻射檢查證明書。

雖然政府要求進口福島5縣食品應檢附產地證明，但陳椒華提到，如果福島的草莓或水蜜桃，送到東京的工廠作成果醬，產地標示可能就會變成東京，而非原料產地，要求也應標示原料產地，確保消費者健康。

黃嘉琳表示，福島核災距今11年，到現在食品進口都還引起爭議，反映台灣的食安管理缺乏獨立研究，以及結論可召公信的中立機構。

財政部關務署通關業務組長劉芳祝表示，查驗進口食品是衛福部食藥署權責，海關是負責通關過程，若食藥署查驗合格，海關將辦理通關放行作業，若不合格則依食藥署指示辦理銷毀或退運。（編輯：郭無患）1110302