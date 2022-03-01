蘇貞昌：絕不開放核食 不會為加入CPTPP妥協

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行政院長蘇貞昌說，政府絕對不開放核食，也不會為了加入CPTPP去妥協。中央社記者張皓安攝 111年3月1日

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（中央社記者王揚宇、蘇龍麒台北1日電）國民黨立委林德福今天質詢說，總統蔡英文宣布開放日本核食，讓民眾誤以為加入CPTPP指日可待；行政院長蘇貞昌說，政府絕對不開放核食，也不會為了加入CPTPP去妥協。

蘇貞昌也說，如果沒有像跨太平洋夥伴全面進步協定（ CPTPP CPTPP 小百科 跨太平洋夥伴全面進步協定（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership，CPTPP）原為跨太平洋夥伴關係協定（The Trans-Pacific Partnership，TPP），是一個綜合性的自由貿易協定。

內容：奠基於TPP，包含貨物貿易、智慧財產權、政府採購與競爭政策等。透過開放市場、打擊貿易保護主義，促進區域經濟整合，欲消除成員國之間超過98%的關稅，鞏固及加強各成員國的優勢產業地位。

成員國：日本、加拿大、澳洲、紐西蘭、新加坡、馬來西亞、越南、汶萊、墨西哥、智利及秘魯。

緣起：2017年美國總統川普為優先保障國內就業機會宣布退出TPP，日本、加拿大等11國持續推動並於2018年3月完成簽署，改名為CPTPP。 CPTPP已於2018年12月底生效，其中8國已完成批准程序（墨、日、星、紐、加、澳、越、秘），另有3國尚未完成批准（汶、智、馬）。 資料來源：經濟部國際貿易局 看更多 關閉 ）這些會員國的標準，連這個都不遵守，門都沒有，不要說要加入。

立法院會今天請蘇貞昌率同相關部會首長列席，提出有關日本福島及周邊食品輸入管制措施及台灣因應俄羅斯入侵烏克蘭相關事項專案報告並備質詢。

林德福質詢時說，蔡總統宣布開放日本核食，讓民眾誤以為加入CPTPP指日可待，結果2月18日（CPTPP資深官員會議）根本沒討論台灣入會案，這是為什麼。

蘇貞昌說，10幾年來對於日本食品檢驗18萬件，都符合標準，政府絕對不會開放核食，如果有違反標準者，一定退運銷毀；CPTPP的11個會員國，除日本以外，10個國家通通准許福島食品進口，而且完全沒有限制，台灣的限制還是比較嚴的。

蘇貞昌也表示，新加坡、美國、以色列去年完全開放，而且日本前首相安倍晉三指出，台灣合理開放安全的日本食品進口，是跨越了加入CPTPP的最大障礙，而日本在各種場合都大力肯認台灣。

林德福說，加入CPTPP也是要共識決，只要有一國反對，「我們所努力的這些妥協就會化為烏有」，但經濟部、外交部遲遲無法談妥CPTPP，已讓民眾失去耐心，再加上經濟部長王美花可能會辭官參選（地方首長），如果大陸比台灣早入CPTPP的話，他要嚴厲要求，經濟部跟外交部長要負起政治責任，應該要辭職下台。

蘇貞昌說，不是說為加入CPTPP去妥協，現在跨越最大障礙，還有很多努力的地方。

王美花指出，如果連這個都無法解決，在去講台灣要加入，其實是更困難；日本食品只要符合食安，就用國際標準、科學證據來弄。

國民黨立委吳怡玎質詢時說，政府開放嬰兒食品與乳製品可以微量檢出輻射，但對於肥料卻是零檢出，等於對肥料管理比食品嚴格。她希望包括嬰兒食品、水產類、乳製品等，都要輻射零檢出。

農委會主委陳吉仲說，沒有人針對肥料做輻射的安全容許量訂定，這是兩個不同的事情，不能用這樣的方式類比。

蘇貞昌指出，關於輻射檢驗台灣標準比國際標準嚴格，過去有驗出都是退運或銷毀的，接下來也是驗出就退運銷毀。

衛生福利部長陳時中表示，目前福島5縣的野生鳥獸肉、菇類，日本不能夠流通的產品都禁止輸台。陳吉仲也指出，日本有6縣市10幾項水產品，在日本都不能流通，等於就是特定高風險產品不能進口。（編輯：黃國倫）1110301