台加入CPTPP配套修法 經部列3大優先法案拚立院過關

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者梁珮綺台北27日電）台灣申請加入CPTPP，國內配套修法程序進入最後階段，為接軌國際標準，經濟部將著作權法、商標法與專利法修正草案列為優先法案，力拚在立法院本會期通過。

去年9月21日台灣正式申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），為展現市場高度開放決心、接軌國際標準，經濟部盤點主管法律條文逐一修正，目前修訂法案工作已進入最後階段，尚有著作權法、商標法、專利法修正草案有待立法院通過。

經濟部官員指出，行政院已通過著作權法、商標法、專利法部分條文修正草案，三大修正法案列為經濟部優先法案，力拚立法院本會期通過。

其中，著作權法修正草案內容重點包括，只要是侵權情節重大的非法數位盜版、散布及公開傳輸行為，改列為非告訴乃論，即公訴罪。侵權情節重大指「侵害他人有償提供的著作」、「原樣重製」，及「造成權利人新台幣100萬元以上損害」。

商標法則增訂仿冒商標或團體商標等行為的刑罰規定，也就是說，未來一旦仿冒商標，就有民事、刑事責任。

不僅如此，條文也將「明知」2字刪除，回歸「故意」，因為「明知」意思是明知侵權，但還是去做；「故意」則是指不確定是否侵權，卻仍讓事件發生，條文修改後，對行為人更為嚴格。

至於專利法修訂重點主要是針對增訂學名藥與新藥廠的起訴依據。

官員解釋，學名藥是指與新藥同成分、同劑型、同劑量、同療效的製劑，若學名藥在新藥專利權過後才申請藥證上市，自然不會有侵權疑慮，不過，專利期最多可達25年，部分廠商會採取「專利迴避」方式，在新藥仍在專利期內上市。

舉例來說，若A廠商製造的學名藥療效、成分與甲藥廠生產的新藥相同，由於製藥方式也是一種專利，只要方式不同，就不構成侵權。

現行專利連結制度，是讓學名藥廠申請藥證後，必須主動通知原廠及專利人，也因此在實務上造成一些問題，例如，法院會認為學名藥僅申請藥證階段，尚未上市，並未構成侵權，反而造成原廠專利人困擾；若由學名藥廠主動提出，確認不侵權訴訟，等於是被轉嫁訴訟負擔。

智慧局修法新增起訴依據，當原廠專利人接獲學名藥提出上市申請，並主張新藥專利無效或不侵權，原廠需要45天內提出防止侵害訴訟。官員說，修訂後的規定對兩方都公平。（編輯：林淑媛）1110227