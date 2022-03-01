中國談CPTPP 部分條款敏感但開放方向一致

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（中央社台北1日電）中國於去年9月宣布申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。中國商務部副部長王受文今天表示，CPTPP內容廣泛且有些條款複雜、敏感，但和中國改革開放大方向一致。

他強調，中國正對照CPTPP的規定，梳理並修改中國自身的法律。同時，依循CPTPP的入會程序，正在和相關成員接觸、溝通和磋商。

中國國務院新聞辦公室今天上午舉行記者會，商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文針對中國申請加入CPTPP相關議題，作出上述表示。

根據國新辦的記者會文字實錄，王受文坦言「CPTPP的內容非常廣泛，有一些條款更加複雜、敏感」，然而CPTPP是一個高標準的國際經貿協定，CPTPP的高標準和中國進一步深化改革、擴大開放的方向是一致的，「我們也願意通過積極的深化改革、擴大開放努力全面達到CPTPP的標準。」

王受文以「電子商務領域的相關規定」為例，中國近年陸續通過了「資料安全法」、「網路安全法」和「個人資訊保護法」，目前有關部門正在制定配套措施與實施細則，努力達到CPTPP規則的要求，「對CPTPP的所有問題、條款，我們都準備與相關的成員國進行詳細的溝通和磋商」。

他提到，加入CPTPP不僅有利於中國進一步擴大開放並推動國內改革，也有助於實現高品質的發展，同時也有助於現有11個成員國進入世界第二大經濟體的市場，並擴大與中國在貨物服務貿易、投資等領域的合作。

據公開資訊，已於2018年12月30日生效的CPTPP，簽署國包括日本、加拿大、澳洲、紐西蘭、新加坡、馬來西亞、越南、汶萊、墨西哥、智利及秘魯等11國，約5億人口，生產總額達11兆美元，約占全球13.1%。（編輯：吳柏緯/李雅雯）1110301