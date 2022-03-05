多倫多僑商界發表聲明 力挺台灣加入CPTPP

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多倫多僑商界4日共同聲明發表會主辦單位人員、駐多倫多辦事處長陳錦玲（右3）及加國聯邦眾議員蘭茲曼（Melissa Lantsman，左5）合影。（駐多倫多辦事處提供）中央社記者胡玉立多倫多傳真 111年3月5日

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（中央社記者胡玉立多倫多4日電）多倫多台灣商會及多倫多華商經貿聯誼會今天發表聯合聲明，力挺台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），呼籲加拿大政府支持台灣加入CPTPP申請案，協助台灣儘早完成入會工作。

加台國會議員友好協會主席、自由黨聯邦眾議員史葛洛（Judy Sgro）及自由黨聯邦眾議員札希德（Salma Zahid）以錄影方式與會聲援，保守黨聯邦眾議員蘭茲曼（Melissa Lantsman）親自出席CPTPP for Taiwan聲明發表會，接下由主辦單位多倫多台灣商會會長鄭秀貞、多倫多華商經貿聯誼會會長鄭秀明，以及活動召集人僑務諮詢委員游宗熙遞交的共同聲明。

僑界及商會代表在共同聲明中指出，台灣加入CPTPP對加拿大台裔企業永續發展具高度意涵，對雙邊人民商務交流亦有深刻助力。台加雙邊貿易自2016年至2021年增長超過53%，達102億加元（約新台幣2258億元），2021年台灣已是加拿大第11大貿易夥伴，亞洲第5大貿易夥伴。台加貿易具明顯互補性，有助雙方貿易投資多元化，建請加拿大聯邦政府支持台灣加入CPTPP申請案，助台儘早完成入會工作。

加拿大國會議員們致詞讚揚台灣防疫成功，經濟蓬勃發展，堅守民主自由價值及國際貿易秩序，是加拿大拓展亞太市場及推動多元化貿易的理想夥伴。

僑委會委員長童振源應邀以影片致詞，肯定僑界與商會透過各種方式爭取主流社會支持，顯現草根外交效益，也感謝世界台灣商會聯合總會去年12月成立CPTPP工作小組，邀請6大洲及11個成員國台商加入，共同為台灣發聲。

駐加拿大代表陳文儀則在致詞影片中，強調亞太地區對加拿大未來的貿易投資成長極為重要，而台灣近年經濟發展強勁，2021年台加雙邊貿易增長逾4成，台灣對加拿大投資也翻倍成長，台灣加入CPTPP將為加拿大及其他成員國帶來可觀的市場機會。

陳文儀並表示，今年1月台加已共同宣布啟動「投資促進及保障協議」（FIPA）探索性討論，呼籲加拿大延續此正面發展及動能，支持台灣加入CPTPP，達成雙贏局面。

駐多倫多台北經濟文化辦事處長陳錦玲應邀出席聲明會，也呼籲加拿大公開支持台灣加入，尤其是在世界和平面臨極權專制國家威脅時，更加凸顯世界各國支持民主、支持台灣的必要性。

陳錦玲表示，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊下，台灣仍在2021年締造11年來最高、逾6%經濟成長率，台加兩國共享自由民主人權等核心價值，台灣加入CPTPP不僅符合加拿大經貿利益，也彰顯加國對自由理念的支持。台灣也已做好加入CPTPP各項準備，是CPTPP會員國理想合作夥伴。

與會人士還分享台灣與加拿大在不同產業的成功合作經驗，說明台灣加入CPTPP有益台加經貿關係。這項聯合聲明發表會有加國議員、台裔及其他族裔各領域業界代表等逾60人出席。（編輯：陳惠珍）1110305