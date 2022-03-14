日本仙台市議會通過決議 要求政府及國會挺台灣

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（中央社記者楊明珠東京14日專電）日本宮城縣仙台市議會今天分別通過向中央政府及國會要求力挺台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）及世界衛生組織（WHO）的決議。

日本產經新聞報導，仙台市議會2月開議的例行會議今天閉會，全體一致贊成通過支持台灣加入WHO的決議。此外，以多數決通過支持台灣加入CPTPP的決議。

仙台市議會的決議指出，311東日本大震災、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情之際，獲得許多來自台灣的支援。決議寫道：「這些都深深烙印在仙台市民心中。我國與台灣更進一步加強合作，對仙台市而言，具有極重要的意義。」

仙台市議會通過支持台灣加入WHO的決議指出，台灣未能加入WHO，導致世界無法共享台灣的防疫見解與經驗，大大損及國際公共衛生上的利益，也導致防疫出現地理上的空白。

台灣去年9月正式提出加入CPTPP的申請。仙台市議會的決議記載，台灣若能加入CPTPP的話，將對環太平洋地區的經濟貿易注入活力，對區域內的經濟產生良好的循環。

決議記載，台灣加入CPTPP不僅可在供應鏈的強韌化等經濟領域，也能在各領域加強台、日之間的合作關係。（編輯：高照芬）1110314