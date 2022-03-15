學者：俄烏戰爭惡化通膨問題 升高斷鏈風險

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（中央社記者梁珮綺台北15日電）俄烏戰爭持續延燒，推升國際原物料價格，通膨壓力大增，學者指出，OECD推估通膨將在今年前達到高峰、明年起逐漸趨緩，因此去年全球陷入通膨是長期或短期現象的爭辯，如今的共識則是「區域衝突會惡化通膨」。

工商協進會與亞太商工總會（CACCI）下午在台北國際會議中心舉辦「2022年全球經濟展望及區域經濟整合」國際論壇，中華經濟研究院WTO及RTA中心副執行長顏慧欣以「2022年全球經濟展望及區域貿易協定（RTA）發展」為題發表演講。

顏慧欣指出，包括台灣在內，全世界今年都遇到3個不確定因素，首先，供應鏈斷鏈的情況將延續，從OECD（經濟合作暨發展組織）對美國企業調查結果發現，從產能、原物料取得可能性來看，多數公司不認為斷鏈問題會在今年解決。

其次，是通膨問題，顏慧欣說，按照OECD去年10月的推估，通膨壓力將在今年前達到高峰、明年起逐漸趨緩，全球去年也爭論通膨現象是長期或短期，隨著今年2月俄國入侵烏克蘭，所有人達成共識，就是區域衝突會惡化通膨問題。

第三，就是俄國入侵烏克蘭對全球經濟造成的影響，包括推升通膨壓力，以及升高供應鏈斷鏈的風險，而西方國家對俄國的制裁，也會影響全球經濟與金融市場。

若談到區域貿易協定（RTA），顏慧欣說，亞太地區是全球供應網絡的中心，各國自然會想降低非關稅成本，彼此簽署自由貿易協定（FTA），而隨著供應鏈國際化、分工化後，超大型的FTA如區域全面經濟夥伴協定（RCEP）、跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）因而成形。

顏慧欣指出，在政治干擾下，台灣加入RCEP的機率將當低，加入CPTPP是唯一合理的選擇，對台灣來說至關重要，不僅能降低關稅、減少投資障礙，也能讓台灣關鍵產業與日本、韓國等國家在國際上競爭。

她認為，台灣加入CPTPP對內能加速推動法規改革，對外則能與其他貿易或競爭對手產生連結，目前政府已宣布開放進口日本福島食品，是個好的起點，但未來還有很長的路要走。

顏慧欣說，台灣接下來必須獲得CPTPP所有會員國同意才能成立入會工作小組，當中中國因素仍相當關鍵，她也表示，「談判沒有那麼簡單，但不管未來的路有多困難，我認為台灣應該一定要盡全力加入CPTPP」。（編輯：黃國倫）1110315