多倫多台灣之夜慶新春 同賀馬偕抵台150週年

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駐多倫多辦事處長陳錦玲18日在一年一度「台灣之夜」新春活動中致詞。（駐多倫多辦事處提供）中央社記者胡玉立多倫多傳真 111年3月20日

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（中央社記者胡玉立多倫多19日專電）駐多倫多辦事處昨天舉辦年度「台灣之夜」，慶祝農曆新年並紀念加拿大傳教士馬偕抵台150週年，僑界及加國各界友人逾百人到場，同賀台加友好關係源遠流長。

駐多倫多辦事處長陳錦玲向僑民祝賀新年時表示，台灣與加拿大同樣高度關注烏克蘭戰火，與民主國家一起對俄羅斯實施經濟制裁，以求戰爭早日結束；政府及民眾也積極捐募款項與物資，協助烏克蘭難民。

陳錦玲說，新的一年台灣將繼續擴大國際參與，與加拿大及理念相近國家共同捍衛民主自由、對抗極權，也希望在加拿大及相關國家支持下，台灣可以加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）並參與世界衛生組織（WHO）等國際組織。

談到今年是馬偕（1844-1901年）抵台150週年，陳錦玲表示，希望台加友人都能成為「21世紀的馬偕」，深化加台兩國人民情誼和各領域合作。

聯邦眾議員奧立凡（Rob Oliphant）致詞表示，早年台灣需要加拿大，因此有了像馬偕這樣感人的事蹟；而今時空移轉，加拿大需要台灣，台灣無疑已成為加拿大堅實且值得信賴的朋友。

聯邦眾議員馬凱（John McKay）則表示，馬偕事蹟再度見證加拿大曾幫助台灣，而台灣今日已成為加拿大最強大夥伴之一，期盼兩國共同攜手，迎向未來挑戰。

加台國會議員友好協會主席史葛洛（Judy Sgro）也以錄影致賀詞，強調對台加未來關係感到非常樂觀，未來盼望繼續深化雙方關係。

馬偕故鄉牛津郡郡長馬丁（Larry Martin）致詞時，感謝台灣在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間慨捐防疫物資，亦感念馬偕對兩國關係的貢獻，強調馬偕與台灣長達150年的歷史情誼，將綿延下去。

「台灣之夜」是多倫多僑界同賀新春、加國政界領袖認識台僑領袖、感受台灣年節文化的重要場合。今年正值馬偕抵台150週年紀念，加拿大友人得以進一步了解台加歷史連結，展望台加友好未來；現場並播放多倫多辦事處攝製的馬偕紀念影片。

去年「台灣之夜」因COVID-19疫情無法如期舉辦，今年因加國疫情減緩，恢復辦理但規模縮小，所有賓客均全程配戴口罩與會。大多倫多地區僑界領袖及加拿大國會議員、省市議員、警界代表、友邦領事人員等逾百人參加。（編輯：郭中翰）1110320