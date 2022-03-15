外交部送交立院書面報告 面對挑戰堅定走向國際

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（中央社記者黃雅詩台北15日電）外交部長吳釗燮明日應邀到立院業務報告，外交部提交的書面報告指出，4點國際情勢挑戰皆指向「中國打壓」，並強調，即使面對諸多艱鉅外交挑戰，台灣仍會堅定走向國際社會。

目前共有14個國家承認中華民國台灣，外交部表示，未來工作將持續鞏固邦交，但絕不會和中國做無謂的金錢外交競爭，區域合作方面，加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）將是最優先目標。

吳釗燮16日應邀在立院外交委員會提出業務報告，外交部書面報告表示未來將持續推動「踏實外交」，並列出未來8項工作重點，包括鞏固邦交、深化理念相近國家關係、擴大國際參與、深化新南向政策、擴大參與區域經濟組織與合作、讓國際聽見台灣聲音、善盡國際責任，以及精進便民措施。

報告指出，為鞏固邦交，外交部將在防疫許可條件下，持續推動高層互訪交流，但絕對不會和中國進行無謂的金錢外交競逐。尼加拉瓜與台灣終止外交關係時，美日歐逾百位政要為台發聲，顯示秉持互惠互助原則鞏固邦誼是正確道路。

外交部強調，將與國際友好國家合作，堅守「維持台海和平穩定現狀」的國際共識，捍衛民主價值及以規則為基礎的國際秩序。

分析當前國際情勢，外交部報告以4點凸顯「中國打壓」仍是台灣當前外交工作最大挑戰。第一是烏克蘭戰爭使民主陣營國家必須合作對抗威權國家，第二是全球戰略中心印太地區的最大威脅仍是中國，第三是中國持續在國際打壓台灣，第四是中國對台惡行使台海安全更形重要，台灣戰略地位更受重視。

外交部表示，尤其近幾年來中國對台文攻武嚇持續升級，軍機艦頻繁擾台，更極力阻撓台灣國際參與空間，誘迫台灣邦交國外交轉向，威嚇其他國家與台灣發展雙邊關係或限制交往層級，排除我國參與聯合國體系及其他國際組織，矮化台灣民間團體在體育和學術參與地位或權益，但台灣即使面對諸多艱鉅外交挑戰，仍會堅定走向國際社會。

吳釗燮在書面報告指出，為向國際發聲，他從去年迄今已接受國際媒體採訪近40次，受到大幅報導，台灣雖尚未能加入聯合國體系，但「台灣能幫忙」精神已普遍獲得國際認可。

外交部報告並以長達3頁多篇幅著墨台美關係，報告細數過去一年美國政府支持台灣的各種言論、書面報告與決議，強調台美關係「堅若磐石」。

對於台日關係，外交部強調，台日關係「穩健友好」，日本是在CPTPP中最支持台灣加入的會員國，台灣在確保食安及符合國際規範下，上月調整對日福島5縣食品進口限制，未來台日也將持續強化食安合作及建構對話平台。

外交部表示，台歐關係「平穩進展」，並特別在前幾段凸顯台灣與中東歐的關係進展，包括與捷克、立陶宛、斯洛伐克、波蘭等國的互動增加。（編輯：郭無患）1110315