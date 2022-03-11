挺台加入CPTPP 加拿大保守黨議員將促政府支持

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（中央社記者程愛芬溫哥華10日專電）北美洲與加拿大台商會今天舉辦挺台加入CPTPP視訊會議，受邀與會的保守黨眾議員謝爾表示，堅定支持台灣加入CPTPP，將全力敦促加拿大政府支持台灣。

北美洲台灣商會聯合總會和加拿大卑詩省台灣商會共同舉行「支持台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）」視訊會議，邀請加拿大眾議員和台灣僑界代表參加。

加拿大保守黨（Conservative Party）前黨魁、目前仍是眾議員的謝爾（Andrew Scheer）和前保守黨華裔眾議員趙錦榮均在會議上強調，保守黨是堅持民主人權和貿易自由的政黨，台灣和加拿大有共同價值觀，絕對力挺台灣加入CPTPP。

謝爾指出，俄烏戰爭加深全球供應鏈危機，民主盟友在經貿上的合作愈發重要。經貿往來需要建立在信任的基礎上，從加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）與商人史佩弗（Michael Spavor）被中國拘留，可以了解和中國交往的危險性，與台灣交往則絲毫不需要擔心，「我將全力敦促加拿大政府支持台灣」。

趙錦榮在2020年擔任眾議員期間，曾在國會殿堂上呼籲加拿大政府要支持台灣以觀察員身分參與世界衛生大會（WHA），讓台灣優秀的醫療衛生經驗與世界各國分享。他在這場視訊會議上表示：「台灣在經貿科技方面的成就非凡，如果台灣能加入CPTPP，將是包括加拿大在內的所有CPTPP成員國之福。」

北美洲台灣商會總會長張聖儀從美國亞利桑那州來到溫哥華拜會政商界人士，也參加這次視訊會議，她認為加拿大支持台灣加入CPTPP有助台灣融入區域經濟整合並與國際接軌。

張聖儀會後告訴中央社：「美國不是CPTPP會員國，但美國有許多台商，其事業多與加拿大和亞洲市場有聯繫，如果台灣能加入CPTPP，將是多贏的局面。」

參與籌備會議的加拿大卑詩省台灣商會會長江文城說，台灣加入CPTPP，將使得台加兩方企業都能進一步降低經商成本，也能創造更多工作機會。

溫哥華台灣貿易中心主任陳建坤提到，台灣在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情中，不僅是抗疫模範生，也主動對包括加拿大在內許多國家提供口罩等個人防護設備，只要世界願意提供台灣機會，台灣將發揮更多能量。

主持會議的駐溫哥華台北經濟文化辦事處處長劉立欣除了呼籲加拿大支持台灣加入CPTPP外，也提到台灣一如烏克蘭，身旁有一個不斷發出威脅的霸權國家，因此很需要國際盟友支持。

劉立欣說：「我們看到虛假訊息和外國勢力干預的問題不斷困擾著民主國家。歐洲議會剛剛通過抵制假訊息報告案，指俄羅斯和中國等國操縱訊息破壞民主，並鼓勵歐盟及其成員國深化與台灣合作，打擊惡意第三國干擾民主行動和假訊息。我們期盼加拿大也能和台灣有更深化更多元的合作。」

台灣商會前會長孫光芬強調，加拿大有100萬烏克蘭移民，台灣移民在加拿大雖然僅有20萬左右，但台灣社區的經濟實力遠大於烏克蘭社區，加台之間的經貿比重遠高於加拿大和烏克蘭，她呼籲執政的自由黨（Liberal Party）政府拿出支持烏克蘭的精神和力量，同樣支持民主自由的台灣。

台加雙邊貿易自2016年至2021年成長超過53%，達102億加元（約新台幣2258億元），2021年台灣已是加拿大第11大貿易夥伴，亞洲第5大貿易夥伴。（編輯：林憬屏）1110311