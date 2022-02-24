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立院新會期 國民黨團優先法案關注福食進口

2022/2/24 13:03
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（中央社記者王承中台北24日電）國民黨團今天公布立法院新會期優先法案，共37案。由於政府開放日本福島5縣食品進口，國民黨團新會期將持續關注食安議題，學校、教保服務機構供應的膳食，禁止使用核子事故地區產製的食材及食品。

立法院第10屆第5會期明天開議，國民黨今天上午在智庫召開立法實務研討會，國民黨立法院黨團也趁此公布新會期的優先法案，共37案，聚焦居住正義、減碳抗暖化、創富救低薪、學校顧食安、嚴禁新菸品、落實公民權等議題。

由於政府日前宣布開放日本福島5縣食品進口，新會期國民黨團將關注相關食安議題，提出學校衛生法、幼兒教育及照顧法等修法草案，以及學校供餐法草案等案，要求學校、教保服務機構供應的膳食，禁止使用核子事故地區產製的食材及食品，以保障學生、幼兒健康。

針對去年四大公投，國民黨指控行政院濫用國家資源進行反公投宣傳，國民黨團擬提出公民投票法部分條文修憲草案，明訂除由行政院提出的公投外，政府機關不得為正反意見的代表，並不得為公投案宣傳。而公投通過後的法律效力，應及於行政命令及行政處分。

另外，由於新竹市長林智堅提出竹竹合併議題，國民黨則提出應先修正財政收支劃分法，國民黨團也提出財劃法部分條文修正草案，並列為新會期的優先法案。國民黨團表示，財劃法已23年未修正，顯然不符合目前時空環境需求。

國民黨文傳會發布新聞稿指出，國民黨秘書長黃健庭在會中發表談話表示，民進黨繼粗暴地開放萊豬進口後，又倉促讓核食入關，並且都拿加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）做為藉口真，把食安當籌碼，完全不顧人民健康，卻至今也無法提出加入CPTPP的具體時程。

黃健庭表示，希望國民黨團強力監督，真正為人民設想，苦民所苦，以人民的需要為優先推動法案，展現國民黨是與人民站在一起的政黨。民進黨整天想的就是選舉，甚至不惜操弄司法當作選舉工具，面對民進黨無所不用其極，希望黨團能提供國民黨候選人火力支援，全黨團結奮鬥。（編輯：蘇志宗）1110224

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