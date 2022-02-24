台灣連鎖加盟品牌進軍國際 多倫多台商會扮推手

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（中央社記者胡玉立多倫多23日專電）多倫多台商會與台灣連鎖加盟促進協會昨天共同簽署「國際商務合作備忘錄」，希望拓展及媒合台灣與加拿大兩地連鎖加盟商機，共同推動台灣連鎖加盟品牌進軍國際。

這項備忘錄簽署儀式在經濟部長王美花、行政院公平會主委李鎂、國發會副主委游建華、台北市政府副市長黃珊珊、僑務委員會處長張淑燕、外交部司長徐佑典、駐多倫多辦事處處長陳錦玲等貴賓見證下，由多倫多台商會會長蔡曉萍與台灣連鎖加盟促進協會理事長吳永強代表簽署。

雙方希望藉由合作備忘錄簽署，加深合作，滿足雙邊投資商務需求，強化資源共享、互惠合作與商機媒合。

王美花致詞表示，產業與政府合作，讓台灣在疫情期間有穩定亮眼的經濟表現，服務業這2年經歷疫情的艱辛，她點滴在心頭；台灣製造業全球矚目，服務業也值得大家關注。

張淑燕致詞肯定台灣連鎖加盟促進協會與多倫多台商會簽署合作備忘錄的具體行動，將台灣優勢與海外僑胞台商對接鏈結；僑委會將扮演槓桿支點角色，提供國內產業與海外商會更多合作機會。

陳錦玲盛讚台灣連鎖加盟協會眼光獨到，選擇多倫多作為佈局加拿大及北美的起點，尤其現在恰逢台加宣布啟動討論洽簽投資促進及保障協定（FIPA），台灣正積極爭取加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），雙方簽約將為台加經貿合作增添新助力。

多倫多台商會輔導會長徐弘益去年引進北美首家台灣度小月餐廳到多倫多，並代理Mr. Wish及「十二韻」這2家國際連鎖茶飲品牌，他感謝Mr. Wish總經理曾信傑牽線促成本次合作，希望透過台加雙邊良好關係，縮短兩地企業尋找及促成商機的時間，加強加拿大第一大城多倫多與台灣的互動和連結。

徐弘益並強調，安大略省有逾85萬華人人口，是台灣連鎖加盟可開發的大版圖，更是引進各種連鎖加盟品牌至加拿大其他地區的最佳起點；他希望很快可以看到更多台灣連鎖加盟品牌在當地發光發熱，也期待未來能將加拿大優良產品及品牌引進台灣。

簽約儀式的台北現場有200多位嘉賓出席，在加拿大則是以線上形式參與。（編輯：高照芬）1110224