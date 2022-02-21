楊永明：未來亞洲區域經濟 中美兩端拉鋸

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（中央社記者翟思嘉台北21日電）台北論壇執行長楊永明今天表示，未來亞洲區域經濟會呈現中美兩端拉鋸，一邊是中國主導的RCEP，另一邊是美國主導的印太經濟架構協定，台灣或亞洲企業在其間將陷入兩難。

前行政院政務委員、東吳大學講座教授朱雲鵬今天在台北就「亞洲經濟整合與兩岸經貿發展」為題發表演講。楊永明以台北論壇執行長身份主持講座，作上述表示。

朱雲鵬表示，當前中國面臨人口老化的問題，加上少子化，是中國即將面對的嚴峻問題。中國政府面臨的第二個重大問題是債務問題，地方政府債務已經達到世界前列，雖然目前中國的債務仍屬可控程度較高的內部債，但不可小覷其影響。

他指出，中美貿易戰已經演變為科技戰，中美都希望重塑供應鏈，美國從原來的消費為主，漸漸將重點往製造方面位移；中國則致力發展科技自主研發能力，但在缺少基礎科學人才的現在，想達到科技自主目標困難重重。

而在區域經濟整合方面，朱雲鵬指出，台灣與中國都想加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），在當前形式下，兩岸循當年加入世界貿易組織（WTO）的模式同時加入「是有可能的」。

他說，若兩岸有機會以此模式加入，台灣能夠收到比與中國大陸簽署貨品貿易協議更好的效果，同時政府也可「政治解套」，避開與中國大陸簽署經貿協議等敏感議題。

楊永明則指出，接下來亞洲區域經濟會呈現兩端拉鋸，一邊是中國主導的「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）平台，另一邊是美國主導的印太經濟架構協定。台灣或亞洲企業在其間將陷入兩難，雖然希望雙邊布局、可以左右逢源，但又恐怕魚與熊掌不能兼得。台灣更應該謹慎，以免賠了夫人又折兵。

楊永明也認為，兩岸循WTO模式同時加入CPTPP是可能的，對中國大陸來說，參與CPTPP可以減少印太經濟架構協定對其限制；對台灣來說，若兩岸同時參與，可以降低對岸將經濟制裁作為政治工具的效力。（編輯：邱國強）1110221