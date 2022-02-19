CPTPP重申規則高標準 學者：降低政治性有利台灣申入

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（中央社記者曾智怡台北19日電）CPTPP資深官員會議昨天落幕，輪值主席國新加坡重申有意加入者須符合高標準。學者指出，回歸以規則為基礎的經貿秩序作為入會條件，將降低入會談判政治複雜性，「對台灣申請是好事」。

跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）資深官員會議昨天舉行，會中除討論CPTPP執行情況，並針對一些經濟體的入會申請案交換意見，重申有意加入者必須符合CPTPP高標準。

此外，英國入會案將進入下一階段，工作小組建議英國根據CPTPP入會程序，在3月20日前提交有關市場准入的方案。

外界關注會議結果對台灣申入CPTPP影響，中華經濟研究院台灣WTO中心資深副執行長李淳接受中央社記者訪問時表示，「從召開層級來看，不會針對台灣、中國入會案做重大決定」，因資深官員會議主要是討論建議案，直至6月或9月的部長會議才會做出結論。

英國去年2月申請加入CPTPP，去年9月中國、台灣相繼提出申請。

李淳認為，在今年部長會議之前，韓國可能也會提出申請；針對主席國選在此刻重申高標準重要性，意即回歸以規則為基礎的經貿秩序，作為檢視新成員入會條件，「對台灣申請是好事」。

以英國入會工作小組提出3個條件為例，分別是英國需積極進行雙邊諮商；證明願意遵守以規則為基礎的經貿秩序；展現符合CPTPP高標準、自由化決心。

「看起來這個模式會繼續」，李淳表示，如此一來，台灣要達成入會條件「就會操之在自己手裡」，像是接連開放萊豬、福島食品都是遵守國際秩序表現，因此樂見3條件趨勢持續。

面對兩岸政治複雜性，各國各有立場，包含地緣政治考量等，都增加台灣入會談判不確定因素。

李淳表示，「回應複雜的問題，最好的方式就是回歸事情本質」，如昨天新加破重申高標準規範，此舉不單單是為台灣鋪地毯，也可讓會員國在審查入會時，不至於陷入政治泥沼。

李淳解釋，就像學測一樣，前一年3月就會公布學測要考什麼科目，讓考生有明確準備方向，不因考生是誰而改變評判標準，同時保護考委會（各成員國）免於被中國指指點點，達到雙贏結果。

針對台日經濟夥伴委員會（EPC）有望重啟，李淳則說，無論重啟與否，自台灣提出申請加入CPTPP以來，日方始終是11個會員國裡，唯一明顯表示歡迎的國家，「更何況台日之間魚刺（福島食品）已經拔出來，期待日方支持、不是幻想」。

李淳指出，若EPC順利復開，將更強化這份期待，除可讓台日經貿合作更緊密，也能利用此場合協調更多CPTPP入會建議。（編輯：林克倫）1110219