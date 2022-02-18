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台灣申請加入CPTPP
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台灣申請加入CPTPP3/191

CPTPP召開資深官員會議 對新成員入會案交換意見

2022/2/18 21:49（2/18 22:05 更新）
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CPTPP目前有11個成員國，包括日本、加拿大、澳洲、越南、紐西蘭、新加坡、墨西哥、秘魯、汶萊、智利與馬來西亞。（中央社製圖）
CPTPP目前有11個成員國，包括日本、加拿大、澳洲、越南、紐西蘭、新加坡、墨西哥、秘魯、汶萊、智利與馬來西亞。（中央社製圖）
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（中央社記者侯姿瑩新加坡18日專電）CPTPP資深官員會議今天召開，外界關注是否觸及台灣入會案。新加坡貿工部今晚表示，會中針對一些經濟體的入會申請案交換意見，並重申有意加入者必須符合CPTPP高標準。

新加坡今年擔任「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP

CPTPP 小百科

  • 跨太平洋夥伴全面進步協定（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership，CPTPP）原為跨太平洋夥伴關係協定（The Trans-Pacific Partnership，TPP），是一個綜合性的自由貿易協定。
  • 內容：奠基於TPP，包含貨物貿易、智慧財產權、政府採購與競爭政策等。透過開放市場、打擊貿易保護主義，促進區域經濟整合，欲消除成員國之間超過98%的關稅，鞏固及加強各成員國的優勢產業地位。
  • 成員國：日本、加拿大、澳洲、紐西蘭、新加坡、馬來西亞、越南、汶萊、墨西哥、智利及秘魯。
  • 緣起：2017年美國總統川普為優先保障國內就業機會宣布退出TPP，日本、加拿大等11國持續推動並於2018年3月完成簽署，改名為CPTPP。 CPTPP已於2018年12月底生效，其中8國已完成批准程序（墨、日、星、紐、加、澳、越、秘），另有3國尚未完成批准（汶、智、馬）。

資料來源：經濟部國際貿易局

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）輪值主席國，今天以視訊方式召開2022年首場CPTPP資深官員會議。

星國貿工部晚間發布新聞資料說明，今天會議討論聚焦CPTPP執行情況，包括檢視成員國間的經濟關係、提升供應鏈韌性、找出數位及綠經濟方面的新合作領域等議題。

貿工部表示，會中也針對有意加入CPTPP的經濟體的申請案交換意見，並在考量CPTPP開放且具包容性的性質下，重申有意加入者必須符合CPTPP的高標準。

駐新加坡代表梁國新向中央社記者表示，台灣政府會持續為加入CPTPP做好準備。

英國去年2月申請加入CPTPP，去年9月中國、台灣也相繼提出申請，入會案今年是否有進展，備受關注。

貿工部表示，今天資深官員會議結束後，接著由日本召開英國加入CPTPP的工作小組會議，會中決議進入下一階段有關市場准入的協商。工作小組建議英國在3月20日前提交有關市場准入的方案。

CPTPP目前有11個成員國，包括日本、加拿大、澳洲、越南、紐西蘭、新加坡、墨西哥、秘魯、汶萊、智利與馬來西亞。（編輯：黃自強）1110218

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