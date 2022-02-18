台日經貿會議落幕 日釋恢復經濟夥伴委員會善意

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（中央社記者黃雅詩台北18日電）台灣解禁福島食品後，暫停8年的台日經濟夥伴委員會（EPC）可望重啟。台日關係協會會長邱義仁表示，日本台灣交流協會會長大橋光夫今天主動提出希望舉行第3次EPC，是非常重要、有意義的事。

台日經貿會議今天上午在大倉久和飯店舉行視訊閉幕儀式，大橋光夫在致詞中提到，台灣政府依循國際標準放寬對日本食品進口的限制，日本非常歡迎，也再度表達支持台灣加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），以及能盡快重啟EPC，在既有框架下深化台日經貿對話。

邱義仁會後接受媒體提問時表示，今天有點「違反常例」，通常閉幕儀式台日雙方代表各自發言，是不會有對答的，但他聽到大橋光夫提出要恢復EPC的建議，這個會議2014年開第2次後就沒有再辦，主要即是因為日本食品進口問題，一直拖到剛剛大橋光夫提到希望舉行第3次會議，他覺得太重要了，才會趕快回應。

邱義仁表示，EPC之前就是談TPP（CPTPP的前身）等問題，所以若能先重啟EPC，對於台灣推動加入CPTPP，也可以說是帶來正面曙光。

大橋光夫今天在閉幕儀式重申，日本政府歡迎並支持台灣加入CPTPP，感謝台灣在解除日本食品進口管制邁出了重要的一步，有助深化日台關係，日台合作蘊含各種可能性，可成為帶動世界經濟的引擎，在此體認下，他建議恢復EPC，並在世界貿易組織與亞太經濟合作等雙方都參加的框架下，加強日台各種產業合作。

邱義仁表示，對於日本支持台灣加入CPTPP非常感謝，很高興台日對此已達成共識，未來台日將針對CPTPP議題共同努力。

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會後媒體提問，解禁福島食品是否就能加入CPTPP？邱義仁說，加入CPTPP很大障礙就是食品管制問題，當然還有一些其他工作要完成，但如果連解禁都不做，就連談都不用談。

邱義仁表示，有人說解禁福島食品也不能馬上加入CPTPP，但解禁才可以開始往前走，例如TIFA（台美貿易暨投資架構協定）可以重新開始，不解禁，TIFA就不能動，大家或許一直要求的是「馬上得到什麼」，卻沒看到不解禁會「馬上失去什麼」。（編輯：謝佳珍）1110218