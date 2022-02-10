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福島食品11/92

日媒：安倍曾與蔡總統通話 指台已跨越CPTPP障礙

2022/2/10 16:31（2/10 16:50 更新）
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據報導，日本前首相安倍晉三（圖）今年1月31日曾與總統蔡英文通電話，談及有關開放日本福島等5縣食品進口等議題。（共同社）
據報導，日本前首相安倍晉三（圖）今年1月31日曾與總統蔡英文通電話，談及有關開放日本福島等5縣食品進口等議題。（共同社）
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（中央社東京10日綜合外電報導）日本富士電視台新聞網（FNN）今天報導，日本前首相安倍晉三今年1月31日曾與總統蔡英文通電話，蔡總統表示將開放日本福島等5縣食品進口，安倍回應台灣已跨越參加CPTPP的障礙。

台灣去年9月申請加入由日本主導的跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），外界認為關鍵是台灣如何處理日本福島等5縣食品禁令；行政院本月8日宣布將開放日本福島等5縣食品進口，預計2月下旬完成公告生效程序。

安倍在他率領的自民黨內派系清和政策研究會的總會上表示，他1月31日曾與蔡總統通電話。

安倍說，蔡總統當時告知他，台灣將大幅開放福島等5縣食品進口的政策方針，安倍則向蔡總統表示感謝，並回應這對台灣申入CPTPP「已跨越了很大的障礙」。（譯者：顧荃/核稿：嚴思祺）1110210

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