為CPTPP開放福食？學者：韓選後可能借鏡台灣

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（中央社記者廖禹揚首爾8日專電）韓國學者今天說，為加入CPTPP，日本對於開放福島食品進口的要求是韓國也必須面對的問題，台灣可能成為韓國政府說服民意的案例，但具體可能要等3月總統大選後才有動作。

行政院上午宣布，日本福島、茨城、櫪木、群馬與千葉5縣食品將正式解禁，未來管制將從禁止特定地區改為禁止特定風險品項，日本當地禁止流通的品項也不能進口到台灣。

韓國媒體今天多以「為加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的讓步」報導此事。對在台灣、中國相繼提出加入申請後，也表態將申請加入，但仍未決定是否為此開放福島等地食品進口的韓國政府而言，台灣政府的這項決定成為目前唯一參考。

日本內閣官房長官松野博一今天對台灣的決定表示歡迎，同時表示日方已透過各種機會強烈要求中國、韓國解除對日本食品的進口限制。

韓國高麗大學國際研究所教授姜文星（譯音）對中央社記者表示，韓國若要加入CPTPP，勢必需要日本的合作，日本肯定會就福島食品問題向韓國提出要求，韓國政府很有可能將台灣這次決定納入考量，也可能在舉辦公聽會時作為說服民意的參考案例。

不過，姜文星指出，福島食品進口解禁議題敏感，各黨總統候選人都不願談及相關議題，執政黨考量選情，暫時難以做出進一步行動，預期3月9日大選結束後，才會有如同台灣這次決策的積極作為。（編輯：馮昭）1110208