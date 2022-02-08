福島食品解禁 日本政界領袖：有助311災後重建

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（中央社記者楊明珠東京8日專電）行政院今天宣布福島5縣食品有條件解禁，包括日本政府發言人、國會最大團體「日華議員懇談會」會長古屋圭司等政界人士、福島縣知事內堀雅雄紛紛表達謝意和歡迎之意。

台灣將有條件開放日本福島等5縣食品進口，是2011年311大震災及福島核災以來首度開放。日本政府發言人、內閣官房長官松野博一今天下午在例行記者會表示，這有助於推動311災後重建，對於撤除對日本食品管制邁出一大步。

松野說，台灣是共享自由、民主、基本人權、法治等基本價值，擁有緊密經濟關係極為重要的夥伴，也是重要的友人，強烈期待藉由台灣這次的決定，進一步深化台日之間的經濟關係及友好關係。

台灣對於福島等地的菇菌類等部分食品仍管制進口，松野表示，將依科學的根據，鍥而不捨敦促台灣方面早日撤除管制。

中國目前對日本10都縣食品除了新潟縣產的大米之外，實施全面進口管制，韓國則是對日本部分地區的水產品實施進口管制。松野說將持續敦促這兩國早日解除管制。

由將近300名日本國會議員組成的日華議員懇談會的會長、執政黨自由民主黨籍眾議員古屋圭司對中央社表示，有關台灣開放福島等5縣食品進口，誠摯地接受台灣政府的這項決定，台灣依科學根據解除管制，對於台灣的這項明智判斷，由衷感激。

古屋說，台灣要參加跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）之際，（日本食品）這個問題可能成為一個障礙，能妥善解決此事，深感欣慰。日華議員懇談會將全力支持台灣加入CPTPP，同時也將持續盡最大的努力促進台日友好。

自民黨政調會長、眾議員高市早苗今天在記者會表示，對於台灣宣布將解禁福島等5縣食品一事，由衷感謝、歡迎。自民黨將持續深化與台灣的友情和合作關係。

自民黨外交部會會長、參議員佐藤正久表示，台灣朝加入CPTPP邁出一大步，感謝民進黨政府及駐日代表處眾多相關人士的努力。此外，自民黨青年局局長、眾議員小倉將信，以及眾議員長島昭久、鈴木馨祐和參議員瀧波宏文等也在推特（Twitter）等社群網站發文表達感謝。

有關台灣開放福島等5縣食品進口，福島縣知事內堀雅雄今天發表聲明寫道：「這將成為推進復興（災後重建）的一大助力。」

日本農林水產省今天宣布，台灣彙整放寬福島等5縣食品的進口管制方案，如果台灣方面作業順利的話，快則本月下旬，福島等5縣食品除了部分食品外，將時隔約11年解禁。但除了台灣以外，中國、韓國等13個國家及地區仍持續對日本食品實施進口管制，日本將持續努力，敦促解禁。

台灣在2011年3月東京電力公司福島第一核電廠發生核災後，禁止輸入福島、茨城、櫪木、群馬、千葉等5縣出產的食品（酒類除外）。2015年5月起，台灣對5縣以外的食品也加強管制，要求附上產地證明文件；日方認為這是「沒科學根據的片面措施」，要求台灣撤除。（編輯：陳惠珍）1110208