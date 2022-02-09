台灣將開放福島食品 水蜜桃等果農摩拳擦掌

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行政院8日宣布福島5縣食品有條件解禁，讓福島縣農家感到安心、高興。水蜜桃農家表示，要種更多美味的水蜜桃銷往台灣，讓台灣民眾享用。福島的水蜜桃種類多，名為「曉」品種曾獻給皇室食用。（圖為2018年8月4日攝）中央社記者楊明珠東京攝 111年2月8日

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（中央社記者楊明珠東京8日專電）行政院今天宣布福島5縣食品有條件解禁，日本政界領袖、福島縣知事內堀雅雄紛紛表達謝意和歡迎之意。福島縣水蜜桃農家表示，要種更多美味水蜜桃銷往台灣。

台灣在2011年311大震災及福島第一核電廠核災後對福島等5縣食品（除酒品以外）實施管制，今天行政院宣布大幅解禁，讓福島等5縣許多農民感到很高興。

日本福島中央電視台報導，以福島縣的水蜜桃、蘋果而言，2005年起的5年間，台灣是福島縣水蜜桃、蘋果等水果的最大出口國。

2005年度福島出口量共62噸當中，銷往台灣數量有35噸；2008年度出口量共148噸，銷往台灣有114噸；2009年度出口量共124噸，銷往台灣有75噸。2010年度出口量共152噸，銷往台灣有21噸。

JA全農福島的副本部長宍戶藤市表示，現在福島的蔬果、大米等所受負面謠傳漸漸淡薄，給人的印象漸朝好方向改變。美國去年9月也已解禁日本食品，看來出口的大門將更寬敞。

福島縣的水蜜桃農家表示，311大震災前出口很多水蜜桃到台灣，現在水蜜桃又能出口到台灣的話，感覺很安心，很期待讓台灣民眾吃到很多可口水蜜桃，尤其是311震災後，水蜜桃品種增多了，可以提供更多好吃的水蜜桃給台灣民眾。

福島中央電視台報導，2年前採訪過台北市市場業者，詢及如果福島食品解禁問題，結果台灣業者認為，希望福島縣派人到台灣舉辦說明會，讓台灣民眾能感到安心食用。還有業者表示，希望獲得有關食品檢查結果等的正確資訊。另有人表示，盼能用眼睛看得到的方式，證明食品安全性。

中央社記者曾採訪福島的安齋果樹園、丸清果樹園，業者特別拿出檢查證明文件，顯示檢驗結果未查出有輻射（放射線）汙染。

福島有「水果王國」之稱，福島具有盆地特有的氣候，夏天高溫多濕、冬天寒冷降雪量少，農民善於利用這種寒暖差距大氣候，種植水蜜桃、梨、葡萄等暖地性果樹以及蘋果、櫻桃等寒地性果樹。

其中，水蜜桃產量居日本全國第2名，因為在福島盆地成長、完熟的水蜜桃糖度高，果肉細緻，部分品種水蜜桃被用來獻給皇室。

名為「福春香」（hukuharuka）的草莓是福島人的驕傲，此名稱的意思是傳遞福島春天的香氣。資生堂公司位於東京銀座的西洋甜點名店「資生堂Parlour」本月推出的「草莓聖代」活動，就有使用福春香草莓的甜點，一份2600日圓（約新台幣636元）。

福島縣磐城市四倉町Wonder Farm綜合型農業主題樂園，設有販售蔬果、加工品的「森林市場」、烹煮當地農產品料理的「森林廚房」、製造番茄汁及番茄醬的「森林AGRI工坊」、栽培花卉蔬果的「花園與農園」等。

此外，由TOMATOLANDIWAKI（暫譯：番茄園磐城）公司與JR東日本合資成立的JR TOMATOLAND IWAKIFARM（JR番茄園磐城農園）在此設置溫室栽培番茄，年產量約600噸。除了提供遊客現摘，也製成加工品，包括推出番茄口味啤酒，是新開發商品。（編輯：劉學源）1110208

日本福島縣有水果王國之稱，水蜜桃、蘋果、草莓相當有名。圖為位於東京的福島物產館的「福春香」草莓，盒子上面寫著福島的驕傲。中央社記者楊明珠東京攝 111年2月8日