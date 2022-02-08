福島水蜜桃蒟蒻登台？ 貿易商：有市場會考慮進口

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（中央社記者曾智怡、梁珮綺台北8日電）行政院宣布將於2月下旬有條件解除福島食品進口限制，貿易商表示，福島5縣特色食品包含蒟蒻、味噌、魚蛋加工類，台灣對進口食品檢驗一向嚴謹，只要符合安全數據、明確標示產地，會考慮進口福島5縣食品。

行政院今天召開記者會宣布有條件開放福島5縣食品進口，由於台灣民眾向來喜愛日本水果、零食，睽違11年，有哪些日本食品將再度登台，備受關注。

一名貿易商接受中央社記者訪問時指出，在三一一地震前，曾進口過日本福島的水蜜桃，由於產季接近8、9月，剛好在中秋節前後，台灣民眾有贈禮需求，政府解禁後，只要福島產的水果符合科學根據，在安全數值內，台灣也有市場需求，會考慮進口。

從事進出口水果業務長達16年的貿易商表示，台灣民眾較喜愛日本的蘋果、水蜜桃，近年較青睞麝香葡萄與草莓，以產地來說，蘋果以青森較為知名，水蜜桃則是和歌山與山梨縣，麝香葡萄主要從山梨縣、岡山縣與長野縣，而熊本縣的白草莓、粉紅草莓都有廣大市場。

不過，大型通路商透露，過去禁止福島5縣食品進口前，當地其實就不是日本食品進口來源主力，政府宣布解禁後，仍需要觀察一陣子，視市場需求決定是否進口相關產品。

行政院今天宣布有條件開放福島5縣食品輸台，未來福島縣、茨城縣、櫪木縣、群馬縣、千葉縣開放品項產品，需檢附雙證；不過，野生鳥獸肉、菇類與漉油菜，將維持禁止進口。

同時，宮城縣、岩手縣、山梨縣、靜岡縣生產製造菇類；宮城縣、岩手縣生產製造的水產品；靜岡縣生產製造茶類產品；宮城縣、埼玉縣、東京都生產製造的乳製品與嬰幼兒食品，也須檢附雙證。（編輯：潘羿菁、林淑媛）1110208