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福島食品15/77

綠：福島食品回歸國際標準科學檢驗 無突襲問題

2022/2/8 13:47
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（中央社記者葉素萍台北8日電）民進黨發言人謝佩芬今天說，前總統馬英九2016年曾公開贊同台灣應盡快開放日本福島食品進口，6年前就在倡議的事情，現在國民黨卻亂扯是「突襲」；日本食品應該回歸國際標準和科學證據，希望國民黨理性看待。

謝佩芬今天透過新聞稿表示，目前全世界僅剩中國和台灣仍全面禁止日本福島5縣食品，台灣作為積極加入國際貿易組織的一份子，應該回歸國際標準和科學證據，這點在2021年的公投結果中，台灣社會就已經展現出高度智慧。

謝佩芬指出，國民黨自馬政府時期就一直希望開放福島5縣食品，馬英九2016年曾接受媒體專訪，公開贊同台灣應盡快開放日本福島食品進口，6年前就在倡議的事情，現在國民黨卻亂扯是「突襲」；馬英九當時還說，「日本在產地證明和輻射證明等申報都有確實執行，日本食品的檢查也都沒問題，不應再禁止，以免日本覺得我們很不合理，跟國際間打交道還是要站住一個理字。」

謝佩芬說，國民黨也曾於今年1月14日發布新聞稿表示，只要日本政府保證日本進口食品品質與安全，就不反對進口。希望國民黨能夠理性看待日本食品進口回歸科學檢驗的基礎，不要再因為政治鬥爭，進行非理性操作，這絕非全民之福，只凸顯國民黨前後矛盾，無法贏得民眾信賴。

謝佩芬指出，台灣的檢驗標準比聯合國國際食品法典委員會（Codex）、美國、公認食安高標準的歐盟都還嚴格，只要輻射超標的食品都不能進口。台灣正在申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），其所有成員國都已解除對日本食品的管制。相關食品管制措施調整，也會成為未來台灣能否與其他國家、區域組織進行對等經貿談判的重要依據。

另外，對於國民黨提及2018年公投結果，謝佩芬說，正是2018年公投的經驗，政府不僅將2016年以來民間所提出的各項具體建議逐一採納，包括完成6份風險評估及調查，用科學證據確保健康無虞、檢驗量能擴充到每年近7萬件、持續徵詢相關公民團體意見，精進管理措施等，這些作為都是在回應2018年的公投民意。這10年來台灣針對日本食品進行輻射檢驗也都全數合格。

謝佩芬表示，從2021年底的公投結果就可以瞭解到，大多數的民眾對於食品和整體國家戰略、經貿也已經有更積極的想法，展現台灣人民願意遵守國際貿易規範，作為可信賴的貿易夥伴，有強烈的決心融入國際，參與區域經貿的整合，呼籲國民黨勿為反而反。（編輯：蘇志宗）1110208

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