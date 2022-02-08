馬辦：政府未考量民眾權益 若解禁福島食品應公投

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（中央社記者劉冠廷台北8日電）行政院今天宣布福島5縣食品有條件解禁，前總統馬英九辦公室表示，蔡政府在食安議題上，並未真正優先考量民眾權益；如果政府有意開放日本福島5縣食品進口，應該再公投一次。

行政院今天宣布以3原則、3配套，開放福島5縣食品輸台。民進黨發言人謝佩芬說，馬英九2016年曾公開贊同應盡快開放福島食品進口，6年前就倡議的事情，現在國民黨卻亂扯是「突襲」。

馬英九辦公室下午發出新聞稿指出，蔡政府在食安議題上，並未真正優先考量民眾權益，如果蔡政府真如此聽馬英九的話，那為何在開放萊豬議題上，卻又不聽馬政府所堅守的「牛豬分離」原則。

馬辦表示，民進黨無視2018年「反核食公投」展現的民意，刻意援引馬英九過往對福島食品開放的相關看法，以合理化逕自開放的作為，卻忽略馬政府當時的時空背景，也做不到馬英九對民眾健康問題的堅持。

馬辦指出，2018年「反核食公投」，台灣民意已經明確拒絕日本核食進口。馬英九2年前也說過，政府必須尊重民意，如果政府有意開放日本福島5縣食品進口，應該再公投一次。

馬辦也表示，民進黨繼拒絕「以核養綠」公投民意後，再次悍然拒絕台灣多數民意。這次更是逕自開放，也未與國會商議，更遑論與民眾溝通，早已成「民選專制」。民進黨一再展現執政的獨裁鴨霸、踐踏民意，人民終將用選票讓這個專制政權付出代價。（編輯：謝佳珍）1110208