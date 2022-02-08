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福島食品
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福島食品16/77

日華懇會長：台對日食尚有部分管制 持續協商

2022/2/8 13:25（2/8 14:01 更新）
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（中央社記者楊明珠東京8日專電）日本國會最大團體「日華議員懇談會」會長、眾議員古屋圭司今天表示，台灣今天宣布大幅放寬日本食品輸入的管制，仍有部分管制，會持續與台灣協商。

古屋圭司在推特（Twitter）發文表示，台灣今天宣布大幅鬆綁日本食品輸入管制，這是2011年3月台灣對日本食品實施管制以來首度鬆綁，是鍥而不捨協商的成果。雖然還有部分管制，但今後仍會持續與台灣協商，促使鬆綁。

由將近300位國會議員組成的日華懇1月27日在眾議院第二議員會館召開幹部會議後，接受中央社記者問及有關福島等5縣食品近日可望解禁的報導。

古屋說：「這是台灣方面的問題，我們已在科學方面確實證明食品沒問題，衷心期待台灣方面做出決定。」

對於有人透過媒體指出，日本政府在這個議題上對台灣施壓，要求台灣早日解禁一事，古屋說：「這是空穴來風的說法，我們只強調在科學方面已證明日本食品沒問題，期盼台灣盡早解禁，而且大部分日本人都在食用這5縣食品。」（編輯：郭中翰）1110208

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