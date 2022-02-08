再推反核食公投？郝龍斌：已無機會展現直接民主

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（中央社記者王承中台北8日電）行政院今天宣布3原則、3配套開放日本福島5縣食品輸台。2018年反核食進口公投領銜人郝龍斌表示，這是未戰先降，台灣等於無條件投降。對於是否再推公投，他說，公投跟大選脫鉤，要用公投展現直接民主已無機會。

行政院今天舉行「日本食品輸入管制措施」記者會，行政院發言人羅秉成表示，今天將預告調整日本福島5縣食品輸台，10天預告期後，2月下旬正式公告；不過，並非完全解除管制，漉油菜、菇類、野生鳥獸肉等仍然禁止進口。

2018年反核食進口公投領銜人、前國民黨副主席郝龍斌在接受媒體聯訪時表示，2018年的公投結果，是779萬壓倒性民意反對核災食品進口，去年底的民調顯示，反對進口的民眾仍過半，顯示直到今天，一般民眾還是對核災食品有恐懼。

郝龍斌指出，蔡政府說不同意核災區食品進口，加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）會有困難，但要進入國際組織要經過談判，而談判要有籌碼，若要用核災區食品進口作為加入CPTPP的談判籌碼，也不該在這時同意，應該是日本同意台灣加入後，才同意核災食品進口。

他說，現在開放核災食品進口是這是未戰先降，把核災區食品進口作為加入CPTPP的條件，台灣等於是無條件投降，因為不是開放核災區食品進口，台灣就有機會加入CPTPP。台灣對日本農產品進出口，是上百億元的入超，政府應該全力做到，品項、總量都不變。

對於是否串連藍營執政縣市共同抵制，郝龍斌表示，現在民進黨一黨獨大，已取消地方政府對輻射食品的罰則，但會窮盡一切可行的方式，結合國民黨執政縣市與議會，盡可能維護民眾健康。蔡政府反民主、反民生，一定要給民進黨一個教訓。

媒體詢問，是否再提公投。郝龍斌指出，如果公投跟大選一起舉行，相信不僅核災區食品不會進口，包括萊豬都不可能進口，但公投跟大選脫鉤，投票率太低，現在要用公投展現直接民主，已經沒有機會。（編輯：蘇志宗）1110208