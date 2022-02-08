藍譴責突襲開放福島食品 綠批政治膝蓋反對

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國民黨8日舉行「抗議突襲開放核食 蔡政府踐踏779萬民意」記者會，文傳會副主委王鴻薇（右起）、國民黨秘書長黃健庭、國家政策研究基金會執行長柯志恩、文傳會副主委黃子哲出席，高喊「民進黨食安不把關、國民黨在地方把關」等口號。中央社記者謝佳璋攝 111年2月8日

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（中央社記者王揚宇、王承中、郭建伸台北8日電）行政院今天宣布開放福島5縣食品輸台。國民黨立法院黨團表示，蔡政府突襲開放，要給予最嚴厲的譴責；民進黨立法院黨團反駁，並指國民黨用政治膝蓋來反對，令人遺憾。

行政院今天上午宣布，日本福島、茨城、櫪木、群馬與千葉5縣食品將正式解禁。

對此，國民黨立法院黨團總召曾銘宗等人召開記者會，表示要給予最嚴厲的譴責，也說蔡政府霸道、囂張、可惡，因為反核食是經過公投通過的重大政策，蔡政府沒有跟人民溝通，沒有跟在野黨溝通，就要突襲開放，呼籲全民在年底選舉用選票唾棄蔡政府。

曾銘宗指出，中華民國對日逆差高達新台幣7000億元，談判本來就可以相對強勢，但是政府卻自我矮化。蔡政府宣稱開放核食可以加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），但日本駐台代表就曾表示，開放核食與CPTPP沒有連結。

曾銘宗表示，國民黨團堅持零檢出，也會提供檢舉專線，供各界檢舉；行政院利用法規行政命令做開放，一定要求將備查改為審查；既然蔡政府不顧人民健康，國民黨會負起責任，近期會召開相關的公聽會，檢視蔡政府開放核食的原則與配套是否可行，將研擬更嚴謹的配套措施；假設蔡政府近期在沒有配套的情形下強行開放核食，國民黨團一定抵制行政院長蘇貞昌的施政報告。

國民黨團開完記者會後，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬等人也召開記者會說明。

鄭運鵬說，民進黨團支持行政院開放日本合格食品的政策與方向，而且行政院也把3原則、3配套講的非常清楚，民進黨團表達支持。

鄭運鵬指出，國民黨跟國民黨團提出的質疑，並沒有提出任何一點科學性的證據，純粹是用政治膝蓋來反對，這樣本能性、政治性、非科學性的反對，民進黨團要表達遺憾，也請國民黨能否提出一點或一件在科學上、食品進口上，可驗證的缺失。

鄭運鵬指出，國民黨團說要設檢舉專線、備查改審查，民進黨團尊重；零檢出部分，跟全世界一樣，並沒有零檢出這件事，而是要用安全標準來做全面把關；至於要抵制蘇貞昌到立法院進行施政報告，民進黨團會再跟國民黨團溝通。

民進黨團副書記長林楚茵表示，今年是2022年，距離2011年已超過10年，時空環境、檢查制度、邊境管制都在變化，國民黨應做與時俱進的現代人，不要成為不相信科學數據的原始人。

台灣民眾黨立法院黨團總召邱臣遠則說，不反對民進黨政府開放進口福島食品，但要求做好社會溝通、源頭管理及明白標示3項作為。

邱臣遠表示，過去曾有萊豬進口爭議，福島食品進口不應重蹈覆轍，核食問題不需以媚日或反日為前提，要求政府以民眾的健康為重，跳脫黨派利益與意識形態的鬥爭，並做好源頭管理、明白標示，政府應對原產地的溯源管理、查廠、抽檢，且在開放進口前完成。

民眾黨團副總召賴香伶要求，立法院開議後，行政院長蘇貞昌應率衛生福利部、農委會等相關部門進行專案報告後，再公告解禁福島食品。

時代力量立法院黨團發布聲明指出，台灣爭取國際參與空間的意義與重要性，民眾有普遍認識，但長期以來，政府食安管理的能力不斷遭受挑戰，讓人普遍缺乏信任也是事實。在強化台灣加入國際民主同盟，爭取經貿空間，與世界接軌的同時，也應嚴守保障國人食安的立場。

時力立法院黨團呼籲，正式開放前，行政部門應落實下列4大配套措施，包括草案預告堅守程序正義、提出食安風險評估及實地採驗結果、禁止高風險產品輸台及嚴守高標準查驗把關措施。（編輯：黃國倫）1110208