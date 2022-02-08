福島食品解禁 陳吉仲：台日貿易更緊密

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（中央社記者楊淑閔台北8日電）農委會主委陳吉仲今天表示，台日農產貿易雖是逆差，但品項沒想像多，且日本買台灣鳳梨的金額，預估超過調整福島等5縣食品輸入後的年增額，台日貿易更緊密，對農業是正面的。

2011年3月11日日本發生福島核電廠事故，當年3月15日迄今，日本食品輸入台灣都是採行區域管制，禁止福島、茨城、櫪木、群馬、千葉等5縣食品輸入。行政院今天召開「日本食品輸入管制措施」記者會，宣布預告調整措施，從禁止特定地區進口，變成禁止風險品項進口。

談到對農業有何影響，陳吉仲說，台灣跟日本在農產貿易是逆差，台灣一年出口將近7億美元到日本，日本是台灣的第3大出口國，尤其最近芒果、鳳梨、毛豆等輸日，都跟農民息息相關。

相反地，他說，台灣一年從日本進口貿易額約10億美元，所以是逆差，不過品項是牛肉、清酒等，扣除這些，實質上日本輸入台灣的農產品沒有想像多；經評估開放福島等5縣的9大類食品，大概8項是農產品，年進口貿易額0.7億美元、不到新台幣20億元。

他並說，去年日本就已購買1萬8000公噸台灣鳳梨，今年訂單也超過3萬公噸，遠超過這次開放後評估會增加的貿易金額，所以實際上台灣跟日本有更緊密的經貿關係，對農業是正面的。

水產品方面，他補充，除了福島等5縣須檢具雙證（輻射檢驗證明、產地證明），有關特定品項第一項為日本國內不能流通、也不能進來，共有14縣，包含福島縣，裡面就有鰻魚等，「不是所有水產品可以進口，日本國內限制的也不能進來」。

關於明年1月日本福島廢水將排入海，陳吉仲說，首先，原能會、海委會、農委會對此發表過聲明，日本要照國際規範執行，否則不會接受。

其次，為了確保食品安全、漁民捕撈權益，政府積極在所有海域抽驗海水，確認影響性，除大幅增加抽樣海水的深度、件數，也抽驗水產品，若抽驗出有疑慮，會依據科學根據維護相關權益。

媒體關注解禁預告之前與民溝通多限於特定團體。陳吉仲說，2016年之後不斷跟學術界、公民團體溝通，消費者部分包含特定消費者團體；現在是預告了，如果有更好的建議，願意聆聽。（編輯：唐聲揚）1110208