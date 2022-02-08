福島食品解禁助加入CPTPP？台日關係協會：持續溝通

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（中央社記者王慶剛台北8日電）日本福島5縣食品將開放進口，台灣日本關係協會秘書長周學佑今天表示，遵守國際規範與科學依據是加入CPTPP的先決條件，不是交換條件，台灣會持續與各會員國協商溝通。

台灣日本關係協會秘書長周學佑上午在外交部線上例行新聞說明會中表示，依據國際規範與科學依據調整日本食品輸台管制，是展現台灣願意遵守國際標準的態度與決心。加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）需要成員國的共識決，每個成員國都很重要，但遵守國際規範與科學依據是先決條件，不是交換條件。

周學佑說，目前日本在CPTPP的11個成員國當中，是聲援台灣力道最強勁的國家之一，未來台灣會在既有的互信基礎上，持續強化與各國的協商溝通。

另外，周學佑也說，第45屆台日經貿會議已在1月11日以視訊方式開幕，目前台日仍就雙方的智慧財產權、農林水產以及一般政策等議題，進行事務階層的分組討論，並預定在2月中旬舉行閉幕會議，相關會議成果屆時也將對外說明。（編輯：楊凱翔）1110208