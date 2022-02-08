福食輸台解禁 王令麟：只要開放東森購物一定賣

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北8日電）針對福食輸台解禁，東森集團總裁王令麟表示，全力支持，產品只要標示清楚，消費者可自行選擇；他也看好「台灣錢淹腳目」，今年出口旺、消費力強，經濟成長會比去年更好。

行政院今天上午宣布「以新代舊」，有條件解禁福島5縣食品輸台，但所有產品須檢附產地證明與輻射證明。

針對福島5縣食品輸台，東森集團總裁王令麟今天在年度記者會上回應媒體表示，「全力支持」，他也認為早就應該解禁，只要開放，東森購物一定賣，產品只要標示清楚，消費者可以自己選擇。

他也舉例，就像抽煙喝酒對健康不好，但香菸包裝特別標示有礙健康，也還是會有消費者購買，「經濟的事情應該還是用經濟的方式來處理」。

王令麟也說，日本居民目前已都在吃福島食品，證明沒有問題，且經日本政府保證，因此可以讓消費者自己決定要不要購買。

另外，他認為，今年台灣景氣會比去年更好，由於印尼、越南等地因為疫情屢次停工，大量訂單都到台灣，預估今年台灣出口暢旺，且台灣總存款高、股市也大發利市，可以說是「台灣錢淹腳目」，加上消費力道很夠，認為今年經濟成長率6%不是問題。

而實體量販通路家樂福求售，市場還在觀察花落誰家，王令麟表示，東森集團不會花數百億去買家樂福，且利潤率可能只剩2%，認為開寵物店與複合店的效益更高。

王令麟也透露，近期自己出資投資網紅公司，看好這一塊市場是未來新藍海，能夠創造聲量，也能協助銷售集團產品；集團也在規劃擴張倉儲規模，由於北部已有倉儲，將朝中南部發展。（編輯：黃國倫）1110208