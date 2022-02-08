日本福島食品解禁開放 林智堅表態支持

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（中央社記者郭宣彣新竹市8日電）行政院今天宣布日本福島食品解禁開放，對此，新竹市長林智堅在臉書表態支持，他說，支持中央用比國際更嚴格標準，採納專業意見，讓科學說話回歸科學檢驗，為國人食安把關。

林智堅今天在臉書（Facebook）表示，台日一直為國際上的夥伴，在10多年前，311大地震國人伸出援手，協助日本重建家園；而在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）這段疫情期間，日本更捐給台灣430萬劑疫苗，守護彼此的健康。

林智堅說，世界各國已放寬或解除對福島周邊食品的相關管制，只剩台灣與中國仍限制福島周邊地區所有食品輸入。

「夥伴，是在艱難時刻相互幫助的朋友」，林智堅表示，現在台灣與日本、美國、歐洲關係最為緊密，也正是台灣走向世界的關鍵時刻。

林智堅指出，台灣要加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），要和世界平起平坐，就要和國際接軌，彼此互惠往來；從去年公投結果，更顯示國人對於走向世界、接受國際標準，並且參與國際貿易體系的決心與共識。（編輯：陳仁華）1110208