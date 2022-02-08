開放福島食品 柯文哲籲中央給清楚步驟

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北8日電）台北市長柯文哲今針對福島食品開放議題受訪，他表示他秉持理性務實科學態度，開放沒什麼問題，但執行面要做好，中央要給清楚步驟，地方才知道怎麼做。

行政院今天宣布有條件解禁福島5縣食品，從今天起算，經10天預告期後，預計2月下旬完成公告生效程序，行政院政務委員鄧振中並表示，是台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的重要助力。

台北市長柯文哲下午針對福島食品開放議題接受媒體聯訪時表示，理性、科學、務實是他的態度，開放福島食品沒什麼問題，而台灣的標準雖然比美國與歐盟更嚴格，但執法嚴謹度會受質疑，「執行面的問題」，若立法從嚴執法從寬就會亂掉。

柯文哲指出，中央現在預告期先收集大家意見，地方要怎麼開放還需中央給清楚步驟，很多縣市制定反核災地區食品的法令，也要中央去協調處理。

媒體提問，如此一來台灣是否更有望加入CPTPP，柯文哲說，這些問題都是分開處理的，「我們吃了萊豬，美國就會跟我們台灣簽FTA（自由貿易協定）？別作夢啦。吃福島地區食品，我們就可以參加CPTPP？別作夢啦。」

柯文哲說，政府不要給人民不切實際的希望，而且就算加入，農產品進口都不課稅，台灣經濟體系能否承受，這些都需要討論。

此外，副市長黃珊珊在臉書上發文表示，可能要比照萊豬進口，要求賣場等設置專區給民眾選擇，但後來被媒體堵訪時則改口，因福島5縣項目眾多，不像萊豬只有單一品項，若要求設置專區對業者來說有困難、壓力很大，會先聽聽業者想法。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

黃珊珊說，今天北市建議中央應有福島食品檢驗結果查詢平台，而北市會要求標示清楚、增加稽查量能，等中央給出細節，北市會跟業者說明如何標示及加強輔導。

黃珊珊說，北市食安自治條例本就有一條規定不得販賣福島5縣產品，但沒有罰則，媒體追問此自治條例是否無效，黃珊珊表示，要等中央宣告，如果議會認為違反立法意旨，會再送資料看議會有無意見。（編輯：張銘坤）1110208