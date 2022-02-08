福島食品解禁 謝長廷：台灣選擇一條正確道路

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行政院8日宣布有條件解禁福島5縣食品，駐日代表謝長廷今天說：「這個決定等於是去除了一個自由貿易的障礙，我們選擇了一條正確的道路。」中央社記者楊明珠東京攝 111年2月8日

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（中央社記者楊明珠東京8日專電）行政院今天宣布有條件解禁福島5縣食品，駐日代表謝長廷今天說：「這個決定等於是去除了一個自由貿易的障礙，我們選擇了一條正確的道路。」

謝長廷今天下午與台灣駐日媒體茶敘時，言及行政院相關部會上午舉行有關調整日本食品輸入管制措施記者會一事。他表示，這等於是預告廢止11年前的那個公告，今天又頒了一個公告，按行政程序法，公告需時間。根據新公告，食品管制不以地區為準，而是以項目為準，因為用地區規範是不合理的。

謝長廷說：「我們今天這個決定等於是去除了一個自由貿易的障礙，我們選擇了一條正確的道路。」他認為，台灣等於是向世界表達台灣要接受自由貿易比較高的標準、要走向自由貿易高標準的國家行列，這是值得肯定，為此感到高興。

他還說：「跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）現在11個會員國當中，沒有一個國家還在禁止福島食品的，台灣要加入CPTPP當然不能特別和人家不一樣，而且這是自由貿易世界的要求。」

他指出，世界貿易組織（WTO）是允許當災害發生時，國家可採取一些措施，因為那時候情況不明，所以可以禁止、暫時中止（他國食品）輸入，但是經過一段時間後，事情須合理。

他說，要根據科學依據，台灣大概調查（抽查）了18萬件。此外，也好幾次到日本買樣品，曾經託駐日代表處購買，但駐日代表處沒答應，因駐日代表處購買的話，不具公信力，後來是台灣大學的人來買回台檢驗，結果都合格，沒超過安全標準。

他表示，目前世界有14個國家廣義的說還在禁止福島等日本食品，但對食品進口禁止的僅台灣與中國，韓國只禁海產。但台灣、中國禁止食品進口的範圍較廣，其他有的國家則是禁止在日本不能流通的食品。

謝長廷坦言，去年、前年他有比較積極建議政府處理日本食品管制的議題，主要是因為日本是CPTPP的主席國，但是台灣還是得考慮到人民的健康，台灣當然有自己的原則，還有國內的政治因素，譬如有公民投票等，情況非常複雜。

他說，自己就任駐日代表的這5年多以來，其實日本官方政府從來沒有用福島等食品的開放做為與台灣談判的條件，他認為日本對此也很有原則，即使是去年5月，台灣向日本要求提供疫苗，在台灣那麼樣急需疫苗時，日本也從來沒有提食品的問題。

他表示，自己曾說過，食安問題是要經過交涉的、是國際貿易的規則，不是說「友好」、「人情」的問題。

他透露，今天行政院宣布有條件開放福島等日本食品一事後，有幾位日本政界領袖打電話來表達感謝之意。

對於有民眾指開放福島等5縣食品是「擁抱核食」的說法，謝長廷重申，兩年前他已講過，台灣是反對核食，如果是有輻射污染的就叫核食，台灣堅決反對核食進口，但是對於無污染的、正常的食品應該進口，譬如說，福島的食品稱為「福食」，當然也可以。

他認為，沒污染的、正常食品不應該予以歧視，也不應加以傷害，否則那等於是二次傷害那些地區的人民，等於是不平等。貿易要講求平等，不能歧視那些地區的食品，不予以開放進口。

謝長廷指出，世界僅剩下台灣和中國禁止進口福島等日本食品，不可能說這兩個國家食安標準是世界最高的。世界有共同的標準，歐盟、美國、澳洲、紐西蘭、加拿大等國的食安都採高標準。中國的香港、澳門已相繼開放。他認為，禁止開放福島等日本食品是意識形態作祟，很不合理。（編輯：陳惠珍）1110208

駐日代表謝長廷8日表示，世界僅剩下台灣和中國禁止進口福島等日本食品，禁止福島等食品進口是意識形態作祟，很不合理。圖為日本賣場內的食品。中央社記者楊明珠東京攝 111年2月8日