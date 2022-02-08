福島食品解禁 陳其邁：人民健康及國際規範求平衡

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高雄市長陳其邁8日在防疫會議會後記者會，被問及日本福島食品將有條件解禁相關議題時，他說，對於食安，希望能在保護人民健康及符合國際規範上取得平衡，並基於這樣的原則做食品管制，這也是他過去一向的立場。（高雄市政府提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年2月8日

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（中央社記者蔡孟妤高雄8日電）行政院今天宣布日本福島食品解禁開放，高雄市長陳其邁今天表示，對於食安，希望能在保護人民健康及符合國際規範上取得平衡，這也是他一貫的立場。

陳其邁今天下午在防疫會議會後記者會，被媒體問到日本福島食品將解禁開放時，他說，對於食安，希望能在保護人民健康及符合國際規範上取得平衡，並基於這樣的原則做食品管制，這也是他過去一向的立場。

國民黨籍高市議員李雅靜則在臉書（Facebook）批評，政府應當保護人民，而不是殘害人民健康，政治不能凌駕人民健康。民進黨高市議員擬參選人黃偵琳在臉書發文反擊說，政府針對日本食品有「邊境嚴格把關」，請國民黨不要再阻擋台灣與國際接軌。

民進黨籍高市議員林智鴻也在臉書發文表示，台灣人民已透過去年公投向世界表態，只要符合國際規範，台灣要跟世界做朋友，進行公平對等的經濟貿易。；食品安全要建立在科學標準上，其他國家是如此，台灣也應是如此。

行政院上午舉行「日本食品輸入管制措施」記者會，並提出3原則、3配套，開放福島5縣食品進口；3原則是回歸科學檢驗、比國際標準更嚴格、為民眾食安把關。

3配套則是從「禁止特定地區進口」改為「禁止特定產品進口」；針對具風險品項要求雙證證明、即輻射安全證明加產地證明；福島5縣食品在邊境100%檢驗。

日本在2011年3月11日發生大地震，引發福島核電廠輻射外洩事故，同年3月25日起，台灣禁止福島、茨城、櫪木、群馬、千葉5縣食品進口。（編輯：陳仁華）1110208