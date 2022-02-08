福島食品解禁 徐耀昌：國貿壓力難擋但應加強警語

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（中央社記者管瑞平苗栗縣8日電）行政院今天宣布有條件解禁日本福島食品輸台，苗栗縣長徐耀昌今天表示，他雖然反對但也深知這是在國際自由貿易下「不得不」的決定，後續應加強對健康疑慮的警示，讓消費者聰明選擇。

日本在2011年3月11日發生大地震，引發福島核電廠輻射外洩事故，同年3月25日起，台灣禁止福島、茨城、櫪木、群馬、千葉5縣食品進口。

行政院今天舉行「日本食品輸入管制措施」記者會，宣布「以新代舊」，有條件解禁福島5縣食品輸台，但所有產品須檢附產地證明與輻射證明；從今天起算，經10天預告期後，預計2月下旬完成公告生效程序。

苗栗縣長徐耀昌晚間接受中央社記者電訪表示，台灣已經加入WTO，他自己擔任過立委，深知在國際自由貿易基礎下，解禁是「不得不為之」的事情，重點是這些食品在進口台灣之後，如何善盡告知責任，保障消費者的權益、顧及國民健康。

徐耀昌指出，台灣要進入國際市場就得遵守自由貿易遊戲規則，對於日本福島食品進口，他縱然反對，但也無力阻擋，不過，吃或不吃可以自己決定，就如同吸菸有害健康，販賣時特別加註警語，或透過各種宣導方式告知民眾菸品對健康造成的影響。

他說，無論萊豬或是福島食品都一樣，如果無法避免輸入台灣，就應有警語告知食用之後對身體健康可能造成的影響，未來縣府會加強宣導，並提醒民眾購買日本商品時，多注意產地標示。（編輯：陳仁華）1110208