更多編輯台推薦新聞：
奧運女子花滑史上第一人 俄羅斯15歲小將完成四周跳
運動

奧運女子花滑史上第一人 俄羅斯15歲小將完成四周跳

美議員訪台PO「降落台灣共和國」 推文被繪成漫畫懸掛國會山莊
政治

美議員訪台PO「降落台灣共和國」 推文被繪成漫畫懸掛國會山莊

北京冬奧電視網路直播管道看這裡 台灣4選手征戰
運動

北京冬奧電視網路直播管道看這裡 台灣4選手征戰

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包
生活

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
福島食品
新聞專題
福島食品12/78

開放福島食品 經部：展現走向世界經貿體系決心

2022/2/8 14:52
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北8日電）行政院今天宣布有條件解禁福島5縣食品，並提出3原則、3配套；經濟部表示，新的管制措施比國際檢驗標準更嚴格，也代表台灣願意解決貿易問題，持續走向世界經貿體系的決心。

行政院上午舉行「日本食品輸入管制措施」記者會，宣布「以新代舊」，有條件解禁福島5縣食品輸台，但所有產品須檢附產地證明與輻射證明；從今天起算，經10天預告期後，預計2月下旬完成公告生效程序。

行政院提出3原則、3配套，開放福島5縣食品進口。3原則是回歸科學檢驗、比國際標準更嚴格、為民眾食安把關。3配套則是從「禁止特定地區進口」改為「禁止特定產品進口」；針對具風險品項要求雙證證明、即輻射安全證明加產地證明；福島5縣食品在邊境100%檢驗。

行政院政務委員鄧振中表示，調整措施公布後，證明台灣願意根據國際規範進行經貿措施，「再度證明我們可以接受高標準」，會是台灣參加CPTPP非常大的助力。

經濟部會後表示，去年公投後，台灣人民已展現民意，希望進一步參與國際經貿體系；政府新的管制措施，比國際檢驗標準更嚴格，台灣不會進口核食，會持續堅守國人食安，並採取科學檢驗把關的作法，來處理日本食品進口議題。

經濟部強調，如今新的政策措施，也代表台灣願意解決貿易問題，持續走向世界經貿體系的決心。

日本在2011年3月11日發生大地震，引發福島核電廠輻射外洩事故，同年3月25日起，台灣禁止福島、茨城、櫪木、群馬、千葉等5縣食品進口。（編輯：潘羿菁）1110208

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀