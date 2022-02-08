開放福島食品 經部：展現走向世界經貿體系決心

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（中央社記者曾智怡台北8日電）行政院今天宣布有條件解禁福島5縣食品，並提出3原則、3配套；經濟部表示，新的管制措施比國際檢驗標準更嚴格，也代表台灣願意解決貿易問題，持續走向世界經貿體系的決心。

行政院上午舉行「日本食品輸入管制措施」記者會，宣布「以新代舊」，有條件解禁福島5縣食品輸台，但所有產品須檢附產地證明與輻射證明；從今天起算，經10天預告期後，預計2月下旬完成公告生效程序。

行政院提出3原則、3配套，開放福島5縣食品進口。3原則是回歸科學檢驗、比國際標準更嚴格、為民眾食安把關。3配套則是從「禁止特定地區進口」改為「禁止特定產品進口」；針對具風險品項要求雙證證明、即輻射安全證明加產地證明；福島5縣食品在邊境100%檢驗。

行政院政務委員鄧振中表示，調整措施公布後，證明台灣願意根據國際規範進行經貿措施，「再度證明我們可以接受高標準」，會是台灣參加CPTPP非常大的助力。

經濟部會後表示，去年公投後，台灣人民已展現民意，希望進一步參與國際經貿體系；政府新的管制措施，比國際檢驗標準更嚴格，台灣不會進口核食，會持續堅守國人食安，並採取科學檢驗把關的作法，來處理日本食品進口議題。

經濟部強調，如今新的政策措施，也代表台灣願意解決貿易問題，持續走向世界經貿體系的決心。

日本在2011年3月11日發生大地震，引發福島核電廠輻射外洩事故，同年3月25日起，台灣禁止福島、茨城、櫪木、群馬、千葉等5縣食品進口。（編輯：潘羿菁）1110208