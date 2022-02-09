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綠民調：逾5成支持開放福島食品 7成認有助台日關係

2022/2/9 15:51
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（中央社記者葉素萍台北9日電）民進黨今天公布最新民調，支持開放日本福島5縣市食品進口民眾占58.7%；71.4%認為開放日本福島食品進口，有助台日關係。

行政院8日宣布解禁日本福島等5縣食品進口台灣，民進黨內人士今天受訪指出，民進黨內部民調顯示，支持開放日本福島5縣市食品進口民眾占58.7%，此外，53.8%民眾認為開放符合國際標準的福島食品進口，對台灣的經濟貿易有幫助。

民進黨這項民調於2月7日至2月8日執行，總共詢問4題。有關是否支持開放日本福島5縣市，符合國際標準的日本食品進口，民調顯示，58.7%支持、37.6%不支持、3.6%無意見。

開放符合國際標準的日本福島5縣市食品進口，對台日關係是否有幫助，民調指出，71.4%認為有、23.4%認為沒有、5.2%無意見。

至於為了發展國際貿易，是否能接受只要符合國際標準的食品就能進口，民調顯示，69.1%接受、27.5%不接受、3.4%無意見。

民調指出，53.8%認為開放符合國際標準的日本福島5縣市食品進口，對台灣的經濟貿易有幫助，39.9%認為沒有、6.3%無意見。

民進黨人士指出，從民調題目來看，4個題目都有超過5成民眾支持，顯示日本福島食品議題，政府的作為獲得民眾支持，其中更高達7成1民眾認為有助於促進台日關係，6成9同意為了發展國際貿易，符合國際標準食品就可進口，都展現台灣民意重視台灣對外經貿與外交的重視。（編輯：趙蔚蘭）1110209

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