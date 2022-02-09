福島食品解禁 政院：地方自治條例不可牴觸中央法規

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（中央社記者賴于榛台北9日電）國民黨主席朱立倫指部分縣市有食品安全管理自治條例，要確保不讓核食進入校園。行政院今天表示，地方相關自治條例不能牴觸憲法或中央所公告的法規命令，若有必要可函告無效。

行政院昨天宣布有條件解禁福島5縣食品輸台，預計最快2月21日完成公告生效程序。國民黨主席朱立倫今天表示，有多個縣市尤其國民黨執政縣市，都有食品安全管理自治條例，一定會確保民眾食安，不讓核食進入校園。

行政院發言人羅秉成今天告訴中央社記者，地方相關自治條例，不能牴觸憲法或中央所公告的法規命令。

他說，部分縣市已訂有關禁止福島5縣食品進口的自治條例，未來福島5縣食品可有條件輸台時，這些縣市若要依據其自治條例，採用比中央更嚴格的檢驗標準處理福島5縣食品進口時，中央可函告地方的自治條例無效。

若有地方政府欲針對福島5縣食品新修訂自治條例，羅秉成說，當地方報請中央審查時，中央可不予核定，即不生法律效力。

羅秉成表示，合理調整對福島5縣食品的進口管制，涉及台灣邁向國際經貿組織的前提條件之一，有助於台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），希望外界能夠支持國家政策的順利推動，政院也會尊重並持續蒐集各界反應。（編輯：謝佳珍）1110209