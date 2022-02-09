福島食品解禁 陳吉仲：學校9成3用國產食材可安心

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（中央社記者楊淑閔台北9日電）日本福島5縣食品將開放進口，農委會主委陳吉仲今天表示，學校午餐9成3使用國產符合3章1Q的食材，請學童、家長安心；且福島食品輸入，從日本、邊境到市場3道把關，可放心。

農委會今天召開「邁向農業淨零排放策略大會」，陳吉仲在場外接受聯訪，對於媒體提問政府昨天宣布福島5縣食品將解禁，有家長擔心流入學校午餐食材使用，做出以上表示。

陳吉仲指出，現在學校午餐有9成3是使用3章1Ｑ食材（CAS台灣優良農產品標章、產銷履歷農產品標章、台灣有機農產品標章及QRcode追溯條碼），可確保校園使用在地生產的國產食材，具有吃健康、新鮮及讓農民可產銷優良農產的三贏效果，有利食農教育往前走，請3000多所國中、國小168萬名學童及家長可安心。

他並說，目前食農教育法草案正在立法院審查，應該會在這會期通過，其中很重要的是規範推動地產地銷，對應當前全國面對國際環境變遷挑戰的時候至關重要，呼籲所有消費者盡量購買國產農產品。

另外，陳吉仲重申，福島5縣食品若要輸入台灣，共經三道關卡把關，首先是日本要準備產地、輻射檢驗雙證明。

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其次，所有福島雙證產品在邊境須經100％逐批抽驗，檢驗結果每天由衛生福利部食品藥物管理署公告，過去每年檢驗1.7萬多件，開放福島5縣食品後會增加8000件，合計2萬多件，政府已整備原能會在內6家實驗室投入，每年檢驗能量可達7萬件，邊境檢驗把關沒問題。

第三道關卡則是市場端及農委會對水產品的安全檢測仍會持續進行。陳吉仲呼籲消費者、消費者團體放心。（編輯：陳清芳）1110209