重申反核食立場 朱立倫：會以具體行動強力把關

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉冠廷台北9日電）國民黨主席朱立倫今天說，堅決反對任何核食進口到台灣，未來會以具體行動強力把關；黨籍立委與地方政府、議會黨團，接下來會積極討論學校衛生法，保障學童不會吃到核食。

行政院昨天宣布日本福島5縣食品有條件解禁，朱立倫今天下午在中常會重申堅決反對核食進口台灣的立場，他表示，民進黨政府以最粗暴、違反民意的方式宣布解禁，這對全民最關心的食安問題是嚴重衝擊，也踐踏2018年反核食公投的結果。

朱立倫說，民眾吃得安心，保障食安是最基本原則，國民黨一定跟所有民意站在一起，捍衛民眾食安，保障民眾健康，沒有任何妥協空間，也沒任何可以交換的條件。

朱立倫指出，日本與台灣經貿關係密切，也是長期的盟友，歡迎日本所有安全健康食品進口到台灣，但堅決反對核食進口到台灣；對於不顧民意的民進黨，國民黨必須結合立院黨團、各縣市議會黨團，以及社會監督力量，以具體行動，強力把關食安。

朱立倫表示，接下來黨籍立委、地方政府、地方議會黨團，將會積極討論學校衛生法，保障孩子不要在學校吃到核食。至於食品安全自治條例等修正草案，或執行層面，國民黨一定會確保民眾食品安全，不讓核食影響民眾健康，這是堅定立場，沒有妥協空間。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

此外，國民黨中常會今天將討論縣市長提名辦法，朱立倫指出，一定要推出符合民意的人選，獲得更多縣市長席次；要讓國民黨在每個議會成為多數，培養更多優秀青年人才成為新生代議員。

朱立倫也說，除了提名辦法，接下來會結合執政縣市展現執政成果，擦亮執政品牌；至於尚未執政的縣市，會積極推動區域發展願景，讓大家看到國民黨展現未來執政的決心。（編輯：謝佳珍）1110209