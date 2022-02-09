福島食品解禁在野黨揚言抵制 蘇貞昌籲莫為反而反

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（中央社記者楊淑閔台北9日電）日本福島5縣食品將解禁，在野黨揚言抵制行政院進行施政報告。行政院長蘇貞昌今天表示，希望在野黨國民黨不要還是如過往，只會這樣情緒性為反對而反對，妨礙國家進步。

農委會今天召開「邁向農業淨零排放策略大會」，蘇貞昌在大會開始前接受媒體聯訪，做出以上表示。

蘇貞昌表示，政府最重視食安，全民也經由公投堅定表示態度，政府對於食安管理都依科學證據執行，而台灣以貿易立國，也要走向國際；政府昨天宣布福島5縣食品開放進口是一本初衷的，用最嚴格、比國際更嚴格的標準，以及完整配套作業執行，以確保食品安全，同時以科學證據，理性、有效率地運作，請民眾放心。

他表示，跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）是一個高標準的國際貿易組織，CPTPP的11個會員國，除了日本本身，其他會員國都開放日本福島5縣食品進口。

蘇貞昌表示，台灣政府做管制措施調整後，可讓CPTPP各會員國看到台灣遵守國際標準的決心、意志，這對台灣加入CPTPP是很大助力，不過這只是起步，因為就像船沒解開纜繩，停在碼頭將永遠走不出去，解開纜繩後還要繼續努力向前划，才能到達目標。（編輯：張雅淨）1110209