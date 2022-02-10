福島食品解禁 國民黨團公聽會籲台日共同做好把關

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（中央社記者范正祥台北10日電）日本福島5縣食品禁令解除，國民黨立法院黨團今天召開公聽會關切食安。各方意見聚焦，如果沒有辦法不讓它進來，就應做好源頭管理、流向管制、加強查察，呼籲台日雙方共同做好把關。

國民黨團召開「政府宣布開放核災食品進口對國人健康之影響與危害」公聽會，蒐集學者專家，民間人士意見，做為黨團將來在立法院議事和提出主決議參考。

主持公聽會的國民黨團總召曾銘宗表示，食安無關藍綠顏色，不希望泛政治化，是要捍衛全民健康；黨團書記長萬美玲指出，並不是反對日本食品，許多台灣人也非常喜歡日本食品，可是對於仍有食安疑慮的福島5縣食品，還有很多要釐清。

2018年「反核食」公投領銜人、前台北市長郝龍斌指出，食安最好的方式是源頭管理、最好的源頭管理是不讓它進來；既然沒有辦法不讓它進來，就應做好源頭管理、流向管制、加強查察。他建議，任何廠商、餐廳、販售店，如果確認沒有福島5縣食品，地方政府可給一個明顯標幟貼在門口，消費者就可以有所取捨。

長期旅台的日籍資深媒體人早田健文說，日本是賣方，應該要提供資料證明。他認為，日本政府應提供資料，否則台灣民眾無法判斷，而且一次的資料不夠，應隨環境變化時時提供，日本政府也應積極檢測福島食品，讓台灣的消費者安心。

早田健文說，產銷履歷比標籤重要，台灣應向日本要求進口食品要有產銷履歷。

前衛生署長楊志良也認為，關於福島食品進口，將來的檢驗，應該是賣方要證明食品是合格，就像台灣賣給中國大陸的魚和水果，台灣要合格，如果對方檢驗發現有問題，就退貨停賣。他並建議，各縣市必須去查，防範有沒有偽造證明貼紙。

國民黨立委蔣萬安透過書面意見，呼籲台日雙方共同做好把關，並與民眾做好溝通，消除疑慮；立委陳以信新聞稿提及，福島5縣食品進口問題，只是對日關係的一個面向，只是一個涉及貿易談判的議題，並不影響國民黨整體的對日關係。

出席公聽會的衛生福利部次長薛瑞元表示，邊境檢驗大概每年可以有7萬件左右檢驗量能，以去年為例，台灣檢驗日本進口到台灣的食品大概1萬7000件左右；福島5縣食品還沒有禁止進口之前，福島5縣輸入一年大概8000件左右，未來如果比8000件多，加起來會在2萬、3萬之內，以目前檢驗量能應是夠的。

薛瑞元說，日本食品進口標示都會到都道府縣，如果有福島5縣產品，還是會要求標示到都道府縣，讓消費者有所選擇。另外，目前日本食品進口之後在邊境做的輻射檢驗結果，都公告在食品藥物管理署網站，目前並無不符標準的食品進來。

原子能委員會輻射防護處長張淑君指出，會幫民眾把關，安全指標都與國際一樣。

至於家長團體擔心福島食品進入校園，教育部主任秘書廖興國說，學校營養午餐採購應配合政府採用國產可溯源食材，包括肉類和蛋類一律要使用國產，在地具有台灣優良農業產品的標章及產銷履歷農產品的標章；肉類加工品和再製品部分，也應該要採用肉品原料來源為國產在地優良產品，教育部一直以來也都和地方政府持續督導學校，採用國產可溯源午餐食材，落實學校驗收機制。（編輯：蘇志宗）1110210