福島食品解禁 民進黨：正面影響台日經貿發展

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（中央社記者賴于榛台北10日電）行政院日前宣布有條件解禁福島5縣食品輸台，民主進步黨發言人謝佩芬今天表示，日本政壇、媒體和民間都高度關注此事，顯示這一決定對台日關係、台日未來經貿發展有正面影響。

行政院8日宣布有條件解禁福島5縣食品輸台，估計最快2月21日完成公告生效程序。

謝佩芬今天指出，台日之間原本就交流緊密，台灣各界在日本311大地震時踴躍捐款，日本也在台灣遭受疫情影響時捐贈大量疫苗，還在中國封殺台灣鳳梨時，採購台灣農民種植的鳳梨，這是台日官方和民間持續的「善的循環」。

她表示，台灣順應世界各國潮流和國際標準，調整日食管制措施，日本中央及地方政府皆對此決定有高度正面回應，日本內閣官房長官松野博一更表示，歡迎台灣朝解禁管制措施跨出一大步，有助聲援東北災後復興，並高度期待透過這次的措施調整，深化日台經貿及友好關係。

謝佩芬指出，另外，日本外務大臣林芳正、防衛大臣岸信夫、日本農林水產省、日本經濟產業省、日本福島縣知事內堀雅雄、千葉縣知事熊谷俊人及群馬縣知事山本一太等，也皆表達正面歡迎或感謝；另外，日本國會朝野各黨的支持，也有近40位國會議員肯定此調整。

她說，日本媒體與輿論也相當關注此事，包含NHK、日本經濟新聞、日本路透社、時事通信社、產經新聞、朝日新聞及讀賣新聞等，都大幅報導，甚至登上日本雅虎國際新聞頭版。

謝佩芬表示，從日本各界積極且正面的回應，皆顯示政府對日本食品管制的調整，使原來就已經相當強健的台日關係更加緊密，也有利於台日之間未來更多的合作與經貿發展，期待台灣各界也能以國際標準、科學證據為依據，來面對日本食品進口議題。（編輯：黃國倫）1110210