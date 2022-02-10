遭質疑輻射檢驗能力 原能會強調落實食安邊境管制

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（中央社記者曾智怡台北10日電）行政院宣布有條件開放福島5縣食品，外界質疑原能會對輻射汙染源鍶90的檢驗能力。原能會今天表示，除核能研究所實驗室檢測能力通過國際試驗，國內還有台電放射試驗室等可進行檢測服務，強調會落實食安邊境管制措施。

聯合新聞網報導，前國健署長邱淑媞在國民黨立法院黨團舉行的核災地區食品進口對國人健康影響公聽會表示，福島核災核輻射汙染源鍶90與銫137半衰期都很長，5歲孩童吃了到65歲體內還殘存25%。

邱淑媞指出，目前要檢驗鍶90，委外一件須花新台幣1萬元、30個工作天，質疑原能會是否有能力檢驗。

對此，原能會今天發布新聞稿表示，依核能研究所規費收費標準，鍶90核種分析（使用改良式吸附樹脂法）每樣品1萬2500元；核研所已提供外界本項技術服務達數10年，作業時間約需7日，每月可提供20件檢測服務，且實驗室歷年通過國際原子能總署（IAEA）及財團法人全國認證基金會（TAF）能力試驗，證明核研所具有鍶90檢測能力。

原能會說，國內還有其他提供鍶90檢測服務的實驗室，例如原能會輻射偵測中心，作業時間約需21日，每月可提供10件檢測服務；台電放射試驗室，作業時間約需25日，每月可提供24件檢測服務。

原能會強調，會落實行政院食品安全邊境管制措施，於第一線為食品安全把關，並秉持比國際標準更嚴格的科學檢驗，為國人食品提供公正檢驗數據，讓國人安心享用安全無慮的食品。（編輯：蘇志宗）1110210